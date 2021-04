Stižu nadstrešnice na 57 lokacija u metropoli, evo gdje će ih postaviti

Postavit će ih na 57 lokacija po cijelom gradu.

Preciznije, 15 će ih biti u Gornjoj Dubravi, za jedna manje u Sesvetama, šest u Maksimiru, četiri u Podsljemenu, po tri u istočnom Novom Zagrebu, Brezovici, Črnomercu, Trešnjevki sjever i jug, dvije u Donjoj Dubravi te jedna u Donjem gradu i Stenjevcu. Tako su u Gradskoj upravi odlučili rasporediti nadstrešnice za čije postavljanje su odabrali tvrtku M. Soldo d.o.o. nakon što su četiri mjeseca od raspisanog natječaja vijećali kome će dati posao. Sad je Grad procijenio da se posao može odraditi za 5,8 milijuna kuna bez PDV-a, a tvrtka M. Soldo odabrana je jer je dala ekonomski najpovoljniju ponudu među četiri pristigle. Oni su, pak, rekli da će nadstrešnice postaviti za 4,9 milijuna kuna bez PDV-a. Ugovor će im se dodijeliti nakon žalbenog roka od deset dana, a ne bude li prigovora, radovi bi trebali početi ubrzo nakon toga. Nadstrešnicu ipak neće dočekati Sveta Klara, gdje je većina autobusnih stanica na preuskom pločniku, bez ugibališta, a na nekima stanovnici autobus čekaju na prometnoj cesti. Doslovce. Upravo je to razlog, kako je svojedobno objasnio predsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Jadranko Baturić, zbog kojeg i ne mogu postaviti nadstrešnice – jer ne postoje tehnički uvjeti. Dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi i otkupe parcele gdje bi se stanice mogle proširiti Svetoklarani će morati pričekati. No neće nadstrešnice stići niti u druga naselja te gradske četvrti, ali hoće u susjednu – Novi Zagreb – istok, gdje ih planiraju postaviti na Jakuševečkoj cesti kod brojeva šest i 82 te na Kamenarki kod ulice Sveti Rok. Osim postavljanja nadstrešnice, objašnjavaju u Gradu, izvođač treba odraditi i pripremne radove, odnosno izvođenje temelja nadstrešnice, ali i prilagoditi peron, što u nekim slučajevima znači podizanje za deset do 15 centimetara te odraditi i elektro radove, uključujući i 53 reklamne osvijetljene vitrine. Ipak, u gradskoj upravi ostavili su si "lufta", pa su tako u samom sadržaju natječaja odredili da zadržavaju pravo izmjene broja lokacija i samih lokacija za vrijeme izvršenja ugovora, tako da postoji šansa da se neke lokacije promijene. No prema trenutnom rasporedu većinu će ih smjestiti na istoku metropole, a čak polovicu u Gornjoj Dubavi i Sesvetama. Smještene će uglavnom biti u gusto naseljenim područjima, poput Ulice 144. brigade u Novom Jelkovcu ili Grižanske u Dubravi. Treća gradska četvrt po redu koja je "dobitnik" po pitanju broja nadstrešnica je Maksimir, gdje će ih postaviti na Laščinsku cestu kod kbr. 40, u Gorice kod kbr. 7, Jazbinu, preko puta kbr. 60, Veliki dol kod kbr. 33, u ulici Rim kod kbr. 60 i kod autobusnog terminala Svetice.