Stanovnici Gajnica objasnili zašto su protiv projekta koji će preobraziti zapad Zagreba: 'Ovo su svi naši razlozi'

Kako smo pisali ranije, na zapadu Zagreba priprema se veliki projekt izgradnje podvožnjaka ispod ulice Medpotoki koji će povezati sjever i jug tog dijela grada. Riječ je o velikoj investiciji koja se priprema već dugi niz godina, a gradonačelnik Tomislav Tomašević početak radova najavio je za kraj 2025. godine. Prođe li sve kako treba, novi podvožnjak kvart bi trebao dobiti najranije polovicom 2027. godine.

Nisu, međutim, svi stanovnici zadovoljni s ovim rješenjem, pa se ovih dana potpisuje i peticija protiv projekta. Pokrenula ga je Incijativa Gajnice koja je poslala i detaljno priopćenje kojim su objasnili točno zašto su protiv projekta. "Građani Gajnica, okupljeni oko Inicijative, smatraju da je postojeće rješenje podvožnjaka Medpotoki, koje gradska vlast upravo pokušava provesti, neprihvatljivo za naselje Gajnice zbog svoje veličine i negativnog utjecaja na život, sigurnost i prometnu situaciju u naselju.

Projekt koji je u izradi je stari Bandićev projekt koji nikada do sada nije bio prezentiran i predstavljen javnosti, do nedavno, kada ga je sadašnja gradska administracija počela najavljivati kao „kapitalni“ i „strateški“ projekt ovog mandata. Nažalost, pri izradi idejnog projekta nije bilo objektivnih odluka, analize postojećeg gusto izgrađenog i naseljenog prostora, prometnih studija niti obrazloženja zašto je potrebno baš takvo rješenje, a sadašnja gradska vlast je samo preuzela takav idejni projekt i ne sagledavši ga kritički stavila ga u daljnju razradu, izradu glavnog i izvedbenog projekta.

Naglašavamo da građani Gajnica nisu protiv samog podvožnjaka i smatraju da je on potreban kvartu i cijelom gradu, no izrazito se protive ovom projektnom rješenju i činjenici da ono do sada nikada nije bilo javno predstavljeno, nego su građani Gajnica dovedeni pred gotov čin, a ima ogroman utjecaj na život i promet u naselju.

Ukratko, sadašnje rješenje je prostorno preveliko, zadire vrlo blizu, na oko četiri metra od najbližih stambenih zgrada, te čini prometnu situaciju Gajnica vrlo složenom - dovođenjem tranzitnog prometa unutar naselja, opterećenjem neadekvatnih uskih ulica dodatnim vozilima zbog novog rješenja unutarnjeg prometa, te oduzimanjem znatnog broja postojećih parkirnih mjesta, koja već sada nedostaju, a projektom se ne nadomještaju.

Veliko prometno čvorište, petlja sa tunelom od četiri trake, uključujući sa svake strane pješački nogostup i biciklističku stazu, biti će širine tridesetak metara (puno veće od podvožnjaka u Miramarskoj koji je širine cca 18m) i to usred stambenog naselja.

Skoro sav kolni promet koji izlazi iz Gajnica u smjeru istoka (centra grada) će ići na ulicu Medpotoki, umjesto sa sadašnje ulice Sigetje, preko već sad preopterećene Gandhijeve ulice, pa kroz uske uličice Jovinovačku (jednosmjerna s parkirnim mjestima s obje strane), Milanovačku (dvosmjerna, širine niti 4 metra, s obiteljskim kućama) ili Kerestinečkih žrtava (također uska uličica bez nogostupa); te onda dalje po Medpotokima spuštanjem do podvožnjaka, pa ponovo dizanjem spojnom petljom do Aleje Bolonje, preko ukupno 3 semafora.

Obzirom da se ukida i desno skretanje iz Medpotoka u Sigetje, svi koji dolaze sa sjevera i žele ući u naselje će također morati prolaziti kroz tri semaforizirana križanja i koristiti obilazni put (izaći na Aleju Bolonje da bi ponovno ušli u naselje na novom spoju s ulicom Gajnice), uključujući i one koji samo traže parking unutar naselja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za ulazak u Gajnice sa Aleje Bolonje iz smjera istoka otvara se novi spoj kod ulice Gajnice, koji će u stvari biti novi glavni ulaz u naselje, čime se dovodi i znatno povećan promet u središte naselja, ulicu u kojoj su osnovna škola, dva vrtića, parkovi, tržnica i kafići. Tamo će nastati vrlo opasna točka za pješake (uključujući djecu koja idu u školu, te osobe smanjene pokretljivosti) jer će pješaci za dolazak do pothodnika i autobusnih/željezničkih stanica morati prelaziti pješački prijelaz bez semafora preko ceste koja će biti novi glavni ulaz u naselje; odnosno istočnije, kod zgrade Općine, prelaziti 5 pješačkih prijelaza za dolazak do pothodnika.

Postojeće rješenje će dodatno opteretiti i Aleju Bolonje jer će se spojem ulice Gajnice omogućiti uključivanje u desnu traku Aleje prema zapadu na dva uzastopna križanja; ulica Gajnice i Dubravica. Već se povijesno ovdje stvaraju velike gužve u lijevoj traci za ulazak u podvožnjak na Škorpikovoj gdje će se još više blokirati i desna traka jer će svi koji žele u podvožnjak, a koji se sada uključuju u lijevu traku puno ranije nakon što izađu iz ulice Medpotoki, čekati ovdje uključivanje u lijevu traku i time blokirati smjer za ravno prema Podsusedu i Zaprešiću.

Ovaj projekt ne poštuje osnovne urbanističke principe, posebno u pogledu očuvanja mirnog stambenog naselja, zelenih površina, sigurnih pješačkih tokova i smanjenja prometnog opterećenja. A također ne poštuje niti ekološke standarde jer predviđa uklanjanje znatnog dijela postojećih zelenih površina u svom obuhvatu, oko 8.000 kvadratnih metara zelenila što čini gotovo polovicu Parka 101. brigade, najvećeg parka u Gajnicama, rušenje svog zaštitnog zelenila-drvoreda između zgrade i prometnice, te uz mijenjanje prirodnog toka i lokacije potoka Medpotoki, što negativno utječe na kvalitetu života, staništa ptica i životinja, prihvat slivnih voda i sliku naselja.

Projekt također nije u skladu s odredbama GUP-a (članak 39., stavak 8.), u pogledu obveze projekta da u izvedbi nadomjesti postojeća parkirna mjesta ukoliko se ona ukidaju zahvatom. Predlaže se razmatranje drugih prijedloga, a jedan od njih je da se proširi križanje u postojećem podvožnjaku Škorpikova, te da se probiju novi pravci izlaska na Aleju Bolonje.

Izvedba ovog podvožnjaka prihvatljiva je ako se podvožnjak izvede u dvije trake kao u Vrapču što bi, zajedno s podvožnjakom Dubravica, svakako bilo dovoljno za bolji protok prometa te tako ne bi bilo negativnog utjecaja na život stanovnika Gajnica, a svi prometni pravci bili bi očuvani uz minimalan gubitak parkirnih mjesta i najmanji mogući gubitak zelenila. Svakako je potrebno širenje ulice Medpotoki prema istok, na livadu sportsko rekreacijskog centra, umjesto prema zapadu na način da se ruši drvored uz postojeću sedmerokatnicu, ukida požarni put iste i ugrožava njena statička stabilnost.

Idealno bi bilo kada bi se željeznička pruga podignula na nadvožnjak, tada bi bilo moguće izvesti križanje u razini zemlje te u realnijim gabaritima. Svakako bi za sve navedeno, pa tako i za projekt podvožnjaka Medpotoki, bilo nužno napraviti prometne studije, a ukoliko ista postoji, pozivamo da se prezentira građanima.

Ovim putem zahtijevamo od gradskih službi da zaustave, revidiraju i promjene projekt podvožnjaka Medpotoki kako bi se osiguralo lokaciji primjereno, održivo, ekološki prihvatljivo i prometno kvalitetnije funkcionalno rješenje, u skladu s pravilima struke, a koje neće biti na štetu cijelog naselja i stanovnika koji žive u njemu i okolici. Stanovnici Gajnica okupljeni ispred Inicijative Gajnice", stoji u njihovom priopćenju.