Tomašević o pobuni na zapadu Zagreba: 'Svaki put kad se radi netko se buni. To je par desetaka ljudi'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet danas su u obilasku radova na izgradnji bazena Špansko koji su krenuli prošlog ljeta, a održat će redovnu tjednu konferenciju za novinare. Tijek konferencije možete uživo pratiti ovdje. Riječ je o investiciji od 34 milijuna eura, financiranoj iz gradskog proračuna, s rokom završetka od 18 mjeseci. Cijeli kompleks imat će jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže, ukupne građevinske bruto površine od 5.900 m2. Tome treba dodati i opremanje objekta u procijenjenoj vrijednosti od 1.4 milijuna eura bez PDV-a.

"Još oko godinu dana će trajati radovi. Otprilike u ovo vrijeme se vidimo da otvorimo prvi bazen na zapadu Zagreba. Radovi su čak nešto i ispred roka, sve pohvale izvođaču i nadzoru. Nadam se da će se tako i nastaviti radovi, pa se nadam da ćemo bazen otvoriti i prije roka", rekao je Tomašević uvodno. Kompleks će imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže, detaljizirao je te dodao da je ovo jedno od kapitalnih ulaganja u sport gradske uprave. "Jedan je ovo od tri kapitalna ulaganja u sport, osim Doma sportova i stadiona u Kranjčevićevoj", rekao je još. U prvom kvartalu počet će i radovi u Heinzelovoj i Podbrežju te u Kranjčevićevoj, dodao je Tomašević. Najavio je u rebalansu proračuna povećanje iznosa ulaganja za sport, uključujući profesionalni sport te rekreaciju građana.

Dogradonačelnik Luka Korlaet dodao je par riječi arhitekturi budućeg kompleksa. "Bazenski kompleks je rezultat prve nagrade na javnom arhitektonsko-urbanističkom natječeju. Ovaj projekt i OŠ Horvati su isti ili djelomično isti autorski timovi pa postoji određena sličnost između ova dva projekta. Na istočnoj strani se nalazi pristupni trg, iz kojeg se ulazi u atrij. Iz atrija se ulazi u višeetažni ulazni prostor. Tu su svlačionice i sanitarije iz kojih ulazimo u kompleks bazena. Velika pažnja posvećena je nadsvjetlu, osvjetljenju dvorana. Začudni je to ambijent, netipični sportski ambijent", rekao je Korlaet.

Novinari su Tomaševića zamolili za komentar predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da neće doći na inauguraciju predsjednika Zorana MIlanović. "Ne iznenađuje me to s obzirom na odnose predsjednika vlade i države. To će imati određene političke posljedice, što pozitivne, što negativne. Ja mislim svima čestitati, ići na inauguraciju tko god pobijedi na izborima", rekao je gradonačelnik.

Na temu fasada i nedovršene konstrukcijske obnove komentirao je Luka Korlaet. "Konstrukcijsku obnovu zgrada vodi država, mi sudjelujemo u financijranju. Nastojimo taj proces pratiti koliko možemo i poduprijeti koliko god možemo. Činjenica je da je posla puno i da ima kojekakvih ljudi na tržištu. Žao mi je da je tako, voljeli bismo da se nadzor jače uključi, što je isto problem. Mi sa obnovom javnih zgrada imamo isto problem, ali nastojimo biti involvirani i da budemo u skladu. Ubrzala se obnova, to je činjenica, najviše u Gornjoj Dubravi i Podsljemenu čime se veselimo", rekao je dogradonačelnik Korlaet.

Jedno je pitanje bilo vezano uz otvorenje skijaške sezone, pa je Tomašević rekao da će to biti ovaj tjedan. Zeleni spust kreće u subotu. "Potrebno je napraviti novu sedežnicu, pojavljuju se informacije koje tvrde da se sedežnica mogla popraviti i ranije. Nije mogla, potrebnao je napraviti novu. Nova sedežnica će imati puno veći kapacitet, moći će prevesti puno više skijaša. Rok je ugovoren za 14 mjeseci. Postoje neka ograničenja koja pokušavamo riješiti s nadležnim ministarstvom", rekao je.

Što se tiče bazena Utrinom, bilo je probleme oko parkinga, pa je novinara zanimalo privremeno rješenje. "Postoji naša parcela, ali je u rekreativnoj namjeni, tražimo privremeno rješenje. Nije ideja da ondje dolaze tisuće ljudi i da imamo navalu automobila. Napravit ćemo sve što možemo s obzirom na propise koje imamo. Što se tiče GUP-a, prošli smo dvije rasprave, izrađen je i čeka suglasnost ministarstva da bi se mogao usvojiti", rekao je još.

Što se tiče projekta Medpotoki, rekao je da se planira već sljedeći mjesec raspisati nabava za izvođača radova, te da će se paralelno s javnom nabavom obavljati rješevanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima parcela. Na pitanje očekuje li otpor stanovnika koji se sve glasnije bune rekao je: "Svaki puta kad netko nešto radi netko će se buniti. Sličnu situaciju imamo sa Sarajevskom, Jarunskim mostom. Govorimo o nekoliko desetaka ljudi naspram tisuća ljudi. Svi zagovaraju projekt, obećanje je staro više desetljeća i meni je gušt takve projekte ispuniti – rekao je Tomašević.

Po pitanju roditelja koji planiraju bojkot nastave u jednoj zagrebačkoj školi zbog problematičnog učenika, Tomašević je rekao da se provodi opservacija nastave. "Škola je za tog učenika tražila privremeni oblik školovanja, gradski ured je to podržao a ministarstvo je poništio to rješenje. Trenutno se provodi opservacija a ako se za njenog trajanja pokaže da je potrebno opet donijeti odluku o drugačijem obliku školovanja, gradski ured donosi rješenje, ali roditelji se opet mogu žaliti pa će odluku donijeti ministarstvo", rekao je.