Športski ribolovci iz Granešine obilježili 20. godišnjicu i poručili da je rad najbolja terapija

Ribolovci, slikari, ljubitelji željeznice, ali i svi ostali koji su dan zaželjeli provesti u prirodi pokraj jezera za vikend bili su u Granešini. Tik do Grada mladih Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata (UŠRIDRRH) slavila je 20. obljetnicu svog postojanja, a rođendan su obilježili i slikari u koloniji pokraj jezera, kao i članovi Hrvatskog kluba ljubitelja uskotračne željeznice (Hrkljuž), koji su zorno prikazali maketu pruge koja je nekoć vozila upravo uz nekadašnji Pionirski grad.

– I više smo nego zadovoljni obljetnicom. Više od dvjesto ljudi posjetilo nas je, i to u vrijeme produljenog vikenda, tako da se nemamo što žaliti – rekao je Mirsad Ćustić, predsjednik UŠRIDRRH-a, pa dodao kako su ribolovci rođendan udruge obilježili na način na koji to najbolje znaju – radom. Upravo on najbolji je za rehabilitaciju, objašnjava Ćustić, pa odmah dodaje kako su cijelo jezero, a i objekt koji se na njemu nalazi napravili upravo članovi udruge, invalidi Domovinskog rata. A godišnje oni i upecaju oko 1600 kilograma ribe.

– Ribu dovozimo i članovi udruge je tada love, naravno, bez naknade. Ali nisu tu samo oni, dolaze nam i civilni invalidi, ali i umirovljenici općenito – ispričao je Mirsad Ćustić, čija je udruga upravo za obljetnicu nekoliko dana prije u jezero dovela svježu ribu s izvora Krke. Osim u pecanju, članovi su mogli uživati i u izložbi starih ribičkih preparata, maketi željeznice, ali i slikama koje je radilo tridesetak umjetnika.

– Iznimno nam je drago što su nam stigli slikari iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, a i što su nam ostavili radove koje su stvorili – kazao je Ćustić, pa dodao kako će dio slika ostati kod njih u Granešini, dok će dio pokloniti, među ostalim, domu za djecu u Nazorovoj i dječjoj bolnici u Bistri kako bi ukrasile i tamošnje prostorije. Jezero, gdje su i prostorije udruge, koje se inače nalazi na adresi Fabijanićeva bb, obiluje ribama, a može se uživati i čapljama te u više od sto pataka, koje također žive tamo, a u njemu ima čak i školjki.