Smeđi kontejneri stigli, ali ne i vreće, pa se baca sve i svašta

Gospodična, a kaj vi delate? Bute nekaj nutra i hitili ili kaj sad stvarate? – dok smo jučer na Folki zavirivali u novopostavljene smeđe kontejnere za biootpad čudila nam se, kako se kasnije predstavila, gospođa Vesna Tutić.

Simpatičnoj umirovljenici nikako nije bio jasan naš interes za spremnike, ali kad smo joj objasnili da samo želimo vidjeti bacaju li Zagrepčani unutra sve po uputama jer su se prije tjedan dana počele dijeliti vrećice koje bi trebale ići u kontejnere, odmah nam je priskočila u pomoć.

Nagurali nam pod prozore

– Ma kaj ste normalni? Pa i ja vam svaki dan, onak’ usput dok bacam ovo miješano smeće, pogledam kaj ima nutra. A ima svega, samo ne otpada iz kuhinje – svoje standardne “videonadzorske” vještine prepričala je umirovljenica pa nam otkrila da ona smeđe vrećice, čija je podjela počela 17. lipnja, još nije dobila. Kontejneri su, kazala je, došli, ali ne i vreće u koje bi stanari zgrada trebali odlagati biološki otpad prije odlaganja u spremnike. Jedan je to od razloga zašto se u smeđim kontejnerima otpad trenutačno može naći u običnim plastičnim vrećicama ili pak u “rinfuzi”. Uvenulo cvijeće, kore banana, luk, i to u kombinaciji s ostacima ručka koji u kontejnerima uopće ne bi trebali biti, kao i pokvareni komadi salama stvaraju vrlo specifičan i nimalo ugodan miris.

– Kontejneri su skroz novi i uglavnom im je sadržaj razasut po dnu. A već sad smrde. Zamislite samo kako će biti kad se ti kontejneri napune do kraja, tko će to izdržati. Plus, sve su nam spremnike nagurali ispod prozora, baš se veselimo idućim ljetima – požalili su se stanovnici Borovja, gdje kontejnera ima doslovce kamo god se čovjek okrene. Uz one “standardne” za miješani otpad, postavljeno ih je nekoliko za biootpad, a ima i onih za papir, plastiku i metal. Tu su i tekstilni; nema čega nema.

– Na svakom koraku su, i uglavnom po zelenim površinama. Možda je to trebalo nekako malo bolje isplanirati, a ne samo dostaviti i istovariti – kazali su u Borovju, gdje se baš i ne mogu pohvaliti znanjem u odvajanju otpada. Komad starog parizera djelomično zamotanog u foliju u smeđem spremniku samo je jedan od dokaza za to.

– Ako ćemo posve realno, niti nam je itko rekao što smijemo, a što ne smijemo, niti imamo vrećice u koje bismo mogli staviti ono što skupimo u kućanstvima pa onda odnijeti u kontejnere – rekao je Nenad Bačić, kojeg smo sreli u Sigetu. U spremnik za biootpad ispred svoje zgrade on je upravo odnio buket uvenulog cvijeća, a odmah nam je priznao da zna da ga vjerojatno onamo ne bi smio baciti jer je omotan celofanom.

– Neću se zasad uopće time zamarati. Pa vidite da u kontejneru ima i kutija od cigareta, paketića papirnatih maramica, ambalaže sredstava za čišćenje... Ovo moje je bar donekle u skladu s pravilima – rekao je Nenad Bačić. “Donekle” u skladu s pravilima ponašaju se i stanovnici zapadnog dijela grada, točnije Prečkog, u kojem su kontejneri uglavnom prazni, a u onima koji nisu nije ono što bi trebalo biti.

Educiramo stalno

Kad se očekuje podjela svih vrećica za odvajanje biootpada te jesu li one za plastiku i metal stigle na sve adrese, pitali smo i u Čistoći.

– Nakon podjele vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu obiteljskim kućama, 17. lipnja počela je podjela vrećica stambenim zgradama, a kroz dva do tri mjeseca svi će građani na kućne adrese dobiti vrećice za biootpad te za plastičnu i metalnu ambalažu – pojasnili su nam iz Holdingove podružnice. Pitali smo i postoji li neki daljnji plan za edukaciju Zagrepčana o odvojenom prikupljanju otpada, budući da na prvi dojam još nisu savladali što kamo ide. Educiranje je kontinuirano, odgovorili su nam iz Čistoće.

– Prošle godine održali smo 78 javnih tribina po mjesnim odborima, a ove je organizirano ukupno 27 edukacija “Odvojeno skupljanje otpada - Mijenjamo navike!” na osam gradskih tržnica. Nastavak edukacija planira se na jesen – rekla nam je Sena Žutić iz Holdingove podružnice pa dodala kako će o tome “građani i mediji biti na vrijeme obaviješteni”.