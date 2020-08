Sindikat biciklista o plavim oznakama: Ideja je dobra, ali voziti 30 km/h u Zvonimirovoj je teško zamislivo

Posebne, plave oznake s preporukom ograničenja brzine 30 kilometara na sad na velikom dijelu Zvonimirove ulice izazvalo je zbunjenost, ali i interes Zagrepčana. S obzirom na to da su ove oznake postavljene radi biciklista koji zajedno s vozačima auta sudjeluju u cestovnom prometu, oko ovog pitanja očitovao se i Sindikat biciklista. A oni ovom rješenju imaju nekoliko zamjerki.

- Ovakvo isticanje preporučene brzine načelno pozdravljamo, ali kvalitetno rješenje je ograničenje brzine na 30 km/h ili manje čime bi se uistinu povećala sigurnost za sve sudionike u prometu. No, to je trenutno teško zamislivo u Zvonimirovoj i Šubićevoj ulici kojom dnevno prolazi velik broj vozila, što je već dovoljan razlog za planiranjem izdvojene biciklističke infrastrukture. No, to je onemogućeno uzdužnim parkingom koji je označen na nogostupu, protivno GUP-u koji definira da se uz glavne gradske ulice zbog sigurnosti odvijanja prometa parkirna mjesta mogu postavljati isključivo kao kosa (pod 30º ili 45º) - kažu u Sindikatu biciklista, a za pothvat općenito kažu da je načelno pozitivan, no u realizaciji je "pokazao nestručnost i neodgovornost sudionika u procesu - Grada Zagreba kao investitora, izvođača i nadzornog inženjera te policije koja izdaje suglasnost za radove".

- Budući da je oko polovice oznaka izvedeno protivno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, članak 65 (znak H79, “Na dijelu ceste gdje zbog parkiranih vozila postoji opasnost od sudara vozača bicikala s otvorenim vratima vozila (kod uzdužnog parkiranja) ili s vozilima koja imaju otežanu preglednost (kod kosog parkiranja) oznaka se izvodi na sredini prometne trake.”) i smješteno uz desni rub kolnika, dakle upravo u zoni opasnosti od sudara s otvorenim vratima uzdužno parkiranih vozila, ovakav način postavljanja oznaka ne samo da ne doprinosi povećanju sigurnosti biciklista na kolniku, već ih se ugrožava više nego u situacijama kada oznaka nema. Konstantnim navođenjem biciklista da voze preblizu desnog ruba, što ovako postavljene oznake čine, daje se i motivacija vozačima motornih vozila da pretječu bicikliste kada za to i ne postoje uvjeti, odnosno ne ostavljajući dovoljnu udaljenost prilikom pretjecanja i nesvjesno ugrožavajući njihovu sigurnost.

Biciklisti su oni koji bi trebali odrediti postoji li dovoljno prostora za pretjecanje, odnosno, ukoliko ga nema voziti na sigurnoj udaljenosti od parkiranih vozila, gdje ne postoji opasnost od sudara s otvorenim vratima, a kada se uvjeti stvore, vožnjom bliže desnom rubu kolnika omogućiti vozačima motornih vozila lakše pretjecanje. Propisno postavljene oznake bi upravo ukazivale i poticale ovakav način ponašanja u prometu i bicikliste i vozače motornih vozila, što bi uistinu doprinijelo većoj sigurnosti u prometu, međutim, ovako postavljene oznake ne možemo promatrati kao pozitivan pomak - kažu u Sindikatu.