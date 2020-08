U Zvonimirovoj osvanule čudne oznake, prometni stručnjak: Zbunjujuće su i nemaju smisla

Možda se radi o znaku ograničenja brzine? Ili bi, pak, moglo biti mjerilo udaljenosti do sljedećeg semafora? A da nije neka vrsta upozorenja za bicikliste? Što točno označavaju plave četvrtaste oznake s brojem 30 nalijepljene po asfaltu duž Zvonimirove ulice te u njenim bočnim ulicama pitaju se Zagrepčani još od jučer kad su prvi puta osvanule, no nitko od njih nije tu misteriju sa sigurnošću mogao odgonetnuti.

Točan odgovor daje Gradski ured za promet, koji nam objašnjava da se radi o prometnom znaku koji vozačima preporučuje ograničenje brzine od 30 kilometara na sat. Postavili su ih, kažu, zbog toga jer Zvonimirovom i njenim bočnim ulicama poput Tuškanove po kolniku voze i biciklisti, a ta se brzina preporučuje kako bi prometnicu dijelili bez straha od izazivanja prometnih nesreća. Radi se, dakako, o preporuci, ne obveznom ograničenju, a na vozačima je da sami odluče hoće li se toga i pridržavati.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 12.08.2020., Zagreb - U Ulici Ljudevita Posavskog, uz vec ranije postavljene znakove za biciklisticku stazu, postavljeni su novi prometni znakovi od plastike s ogranicenjem brzine na 30km/h. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Ovaj Ured s ciljem unapređenja biciklističkog prometa i kvalitetnijeg povezivanja biciklističke infrastrukture, a samim time i povećanja sigurnosti prometa naručio je izradu prometnog elaborata za uspostavu prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa na području Gradske četvrti Donji grad. Na prometnicima koje su obuhvaćene projektom obilježava se na kolnik prometni znak C33 ( preporučena brzina – 30km/h) s obzirom da je planirano zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa – objašnjavaju nam pozadinu ove nove regulacije u Gradu, a reakcije Zagrepčana na ovu novost dvojake su. I dok neki hvale što Grad uvažava bicikliste kao ravnopravne sudionike u prometu, a drugi su zadovoljni što se preporučuje ograničenje brzine koje je daleko sigurnije za pješake, treći su pak izrazili sumnju da će nova regulacija ikad zaživjeti.

- Ma tko sluša preporuke? To u našoj zemlji ništa ne znači. Đabe su trošili boju – kaže Branka Gnjatović. S njom su se složili i drugi koje smo sreli oko Zvonimirove, poput Tomislava Runjaša.

- To bi trebala biti obveza, a ne preporuka. Inače se nikad ništa neće dogoditi. A brine me usto i ograničenje brzine na 30 po Zvonimirovoj. To je apsolutno presporo i ako se tako svi budu vozili doći će do prometnog kolapsa – tvrdi Runjaš.

Ovakav oblik postavljanja regulacije neobičan je i zbunjujuć za vozače, tvrdi pak prometni stručnjak Goran Husinec, jer se radi o nečim s čim se stanovnici još nisu susretali, a pogotovo problema stvara činjenice što se mnoge od njih nalaze tik ispod prometnoh znaka koji označava ograničenje brzine od 40 km/h. Novi je to oblik označavanja u prometu, i nije pokriven udžbenicima u autoškoli, a nije ni reguliran zakonom, stoga je učinkovitost ove oznake itekako upitna.

- Navedena preporuka je zbunjujuća za većinu vozača jer svaki vozač zna da je dozvoljena brzina ona najveća i da se njome može kretati u idealnim uvjetima a u uvjetima kada su biciklisti oko vozila ili djeca pored ceste da brzinu mora prilagoditi uvjetima na cesti. Sve u svemu nova signalizacija je bespotrebna te služi samo za trošenje novca iz proračuna – kaže Husinec.