Ravnatelj zagrebačkog ZOO vrta: Pas Otto bi se mogao resocijalizirati

Cane corso Otto u Skloništu je za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu od utorka navečer. Dajemo sve od sebe da se osjeća dobro. Budući da djeluje kao pas koji bi se mogao uspješno resocijalizirati, a mi imamo veliko iskustvo u resocijalizaciji opasnih pasa, nadamo se da će mu resorne institucije koje odlučuju o njegovoj sudbini, pružiti priliku za sretnu budućnost – rekao nam je Damir Skoko, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. U Dumovcu se bore da pas ne bude usmrćen.

Podsjetimo, Otto je neki dan na Ksaveru pobjegao iz kuće te izgrizao redom petero ljudi, a tad nam je vlasnik Ivan Sporiš rekao:

– Mediji krivo prenose. Moja supruga nije šetala psa, nego je pas pobjegao, molim vas to naglasite. Imamo majstore koji nam rade centralno grijanje i vjerojatno ga je buka izludila. Iako je cijeli dan bio na lajni, uspio se otrgnuti i pobjeći. Kad sam vidio da je zapalio, govorim Tamari, supruzi, idi ga nađi dok ne napravi nešto. A on je već napravio. Nije to film, sve se brzo dogodilo – i murija dolazi i ljudi su napadnuti. I Tamaru je napao koja ga hrani, voli, pazi i da nije bilo žena iz salona za pese još bi je izgrizao – nešto mu se „pomaknulo“. Vrata kuće su inače uvijek zatvorena kako ne bi izašao. On nije pas koji napada, možete ga jahati, dobar je, a sad će ga ubiti. Prvenstveno mi je žao ljudi koje je napao, ali ubiti će ga.

Pas je star tri godine i zove se Otto, a vlasnik ga je dobio na poklon od, kako kaže, bivšeg šefa SOA-e kojeg nije imenovao.

