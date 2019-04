Pas koji je napao petero ljudi prije godinu dana ugrizao majstora. Veterinar: Bit će usmrćen

Žena mi je u muriji, psa će mi ubiti, odvjetnik mi se ne javlja, kuća mi je u rasulu, kaj da napravim samoubojstvo, da skočim sa Savskog mosta - jada se Ivan Sporiš za šankom kafića. Njegov pas dan prije na Ksaveru je u pomahnitalom napadu izgrizao troje muškarca i dvije žene, a umirila ga je tek gopođa koja radi u obližnjem salonu za pse.

Nešto mu se “pomaknulo”

- Mediji krivo prenose. Moja supruga nije šetala psa, nego je pas pobjegao. Imamo majstore koji nam rade centralno grijanje i vjerojatno ga je buka izludila. Iako je cijeli dan bio na lajni, uspio se otrgnuti i pobjeći. Kad sam vidio da je zapalio, govorim Tamari, idi ga nađi dok ne napravi nešto. A on je već napravio. Sve se brzo dogodilo – i murija dolazi i ljudi su napadnuti. I Tamaru je napao koja ga hrani, voli, pazi i da nije bilo žena iz salona za pese još bi je izgrizao – nešto mu se “pomaknulo”. Vrata kuće su inače uvijek zatvorena. On nije pas koji napada, možete ga jahati, dobar je. Žao mi je ljudi koje je napao, ali ubit će Otta - priča o svom ljubimcu Sporiš.

Otto je inače cane corso, star tri godine, a vlasnik ga je dobio na poklon. No, ovo mu ipak nije prvi incident. Već jednom su majstori u Ottu izazvali negativne emocije; prije godinu dana jednog je ugrizao za list, a drugog ogrebao.

Na Ksaver je nakon napada ubrzo došla i policija. Po Tamarinim riječima koja je danas u ranim popodnevnim satima puštena iz Pete policijske postaje, policajac je čak uperio pištolj u Otta. Na taj potez je “poludila” i svašta mu rekla te tako zaradila i prijavu za remećenje javnog reda i mira uz kaznenu prijavu za dovođenje u opasnost života i imovine. Puštena je da se brani sa slobode. Odbila je alkotest što su susjedi komentirali riječima da je vjerojatno bila pod utjecajem alkohola što je policija i potvrdila.

– Moja Tamara je inače na terapiji, pije Praxitene zbog teških klaster-glavobolja – vlasnik psa komentira.

- Otto je dobar pas, ali je bio iznerviran radnicima i bukom te je u sekundi iskoristio priliku dok sam ja išla baciti smeće i pobjegao. Neću se s rogatima bosti, platiti ću sve kazne - kaže Tamara.

Gordan Jerbić, načelnik sektora veterinarske inspekcije, rekao je za Dnevnik Nove TV da će pas morati biti usmrćen.

- Radi se o slučaju u kojem je nad tim psom veterinarska inspekcija već provela mjere. Radilo se o prekršaju u kojem je životinja ugrizla čovjeka. Nažalost, vlasnik se u prijašnjim slučajevima oglušio na te mjere, pa će nažalost ta životinja morati biti usmrćena - rekao je Jerbić.

Na pitanje hoće li vlasnik moći ponovno imati psa odgovorio je:

- I u ovom slučaju se radi o pasmini pasa koja podliježe opasnim psima. Svaki pas može biti opasan pas ukoliko bez povoda ugrize čovjeka. Ovaj čovjek će moći imati psa. Poduzet ćemo sve mjere protiv toga.

- S obzirom na to da se radi o vlasniku koji nije poštivao naređene mjere, predložit ćemo sudu da se donese mjera da mu se zabrani držanje takvih vrsta pasa - dodao je.

Psi nisu “bebe” i “zlata”

Stručnjaci za pse u oko ovog slučaja jednoglasni – nitko za ovo nije kriv osim samog vlasnika. Posebno to ističe Robert Kranjčec, instruktor specijaliziran za rad s opasnim psima. Ljudi, kaže, prečesto kupuju “nabrijane” pse i ponašaju se prema njima kao da su male bebe, ne shvaćajući da s njima treba raditi od malih nogu i propisno ih socijalizirati. U suprotnom, kaže, događaju se situacije poput one jučerašnje i mnogih drugih.

– Ljudi trebaju ovo zapamtiti. To nisu “mace”, “bebe” i “bubice”. To su veliki psi koji mogu oduzeti život ako se s njima ne radi. No, nitko to ne sluša, pa imamo ovakve slučajeve u kojima ni za koga nema sretnog kraja – kaže Kranjčec, koji stoga svim vlasnicima pasa savjetuje da vode svoje ljubimce na tečajeve poslušnosti, da ih uvijek vode na povodcu.

– Ne napadaju psi zato što pripadaju određenoj pasmini nego zato što nisu dresirani. Mora postojati odgovorno vlasništvo. No ove situacije se isto koriste da bi mediji napadali određene vrste – zbog senzacionalističkog pisanja javljaju se mrzitelji pasa i govore čak i o zabranjivanju uzgoja određenih vrsta o kojima se piše na takav način, a nisu psi krivi - uvijek je odgovoran vlasnik – kaže pak Anđela Ban, uzgajivačica terijera i kinološka sutkinja. Zagrebačka je policija, inače, prošle godine evidentirala 50 slučajeva u kojima je došlo do napada na pse, a u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je njih sedam.

