Radovi, natjecanje vatrogasaca, proštenje... Sve to mijenja trase pojedinih ZET-ovih linija, donosimo detalje

ZET je izvijestio kako će idućih dana doći do promjene u trasama pojedinih linija. Tako, primjerice, od subote u 18 sati do nedjelje u 19 sati, autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog natjecanja operativnih vatrogasaca.

Osim toga, zbog radova u Ulici Mirka Bedeka, od subote u 7 sati do ponedjeljka u 4 sata, autobusna linija 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera:

Savski most - redovnom trasom do okretišta u Hrvatskom Leskovcu - (okretanje kod Pilinke) - Ulica Mirka Bedeka - Gospodarska ulica - Ulica Svetog Benedikta - Gornjodemerska - Bedeki - i dalje redovnom trasom do Brezovice.

Na izmijenjenom dijelu trase neće se koristiti usputna autobusna stajališta. Autobus će u oba smjera prometovati do okretišta u Hrvatskom Leskovcu..

S druge strane, proštenje koje se održava u Stenjevcu povodom blagdana Male Gospe u ponedjeljak uvjetuje izmjene na autobusnim linijama 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).

Autobusna linija 119 prometovat će od 8 sati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera. S Črnomerca, autobusi će voziti uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske ulice, nastaviti Ilicom i Alejom grada Bolonje, skrenuti lijevo u Ulicu Velimira Škorpika te desno na Samoborsku cestu odakle nastavlja uobičajenom trasom. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linije 119 koristit će sva usputna stajališta.

Autobusi linije 146 vozit će već od 5 sati ujutro skraćeno do rotora koji spaja Ulicu Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečku ulicu. Ulazno, odnosno izlazno stajalište bit će u Ulici Ivane Brlić Mažuranić i to u smjeru grada.

Autobusne linije 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) će se od 8 sati u oba smjera zaustavljati na autobusnom stajalištu Gospodska.

Usto, zbog oštećenja kolnika Ulice Vrhovec, od ponedjeljka pa sve do završetka radova, autobusna linija 149 (Kuniščak - Vrhovec) prometovat će razdvojeno, odnosno autobusi će voziti na dvije linije: 149 (Kuniščak - Vidovčica) i 152 (Vidovčica - Vrhovec).

Autobusi linije 149 prometovat će skraćeno, do raskrižja Vrhovec / Jelenovački vrh (staro okretište), a stajalište Vidovčica bit će početno/krajnje stajalište. A privremeno se uspostavlja i autobusna linija 152 (Vidovčica - Vrhovec), a na kojoj će zbog prometno - tehničkih uvjeta na trasi voziti minibus.

Isto tako, autobusna linija 278 (Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki) se od ponedjeljka produljuje Kozarićevom i Mostarskom ulicom u smjeru Sesveta.

Linija 278 će s početnog stajališta Letnička -škola, u smjeru Sesveta, prometovati trasom:

Letnička - škola (početno stajalište) - Primorska ulica - Leskovec ulica - Kozarićeva ulica - Mostarska ulica - Popovečka cesta - Selska cesta - Sesvetska cesta - Bjelovarska ulica - Ninska ulica - Sesvete (terminal).

Na produljenom dijelu trase uspostavlja se novo autobusno stajalište u Popovečkoj ulici, ispred kućnog broja 51. Vozni red ostaje nepromijenjen.

Iz ZET-a su sve korisnike zamolili za strpljenje i razumijevanje.