Prvi dani bez smeća: Kad ti je kutija od sladoleda najbolji prijatelj, a cvjetača počinje ličiti na čips

Kako ću ja ovo? Prvo je pitanje koje sam si postavila kada sam shvatila da iduća dva tjedna za mene nema smeća ili ga barem ne smije biti u onom obujmu u kojemu ga inače proizvodi moje malo dvočlano kućanstvo jer dio sam zero waste izazova u sklopu ekološkog projekta Rezolucija Zemlja koju je Večernji list pokrenuo prije dvije godine.

A zašto to uopće radim? Zbog sve većih posljedica na klimatske promjene koje su uvjetovane čovjekovim djelovanjem, projektom Rezolucija Zemlja ukazujemo na to koliko su teme vezane za okoliš i ekološku osviještenost prijeko potrebne. A održivost je jedna od ključnih stvari na koje treba obratiti pažnju, stoga je cilj isprobati navike koje vode do života bez smeća.

Ideja je proći različite sfere u kojima se prakticiraju "zero waste" načela pa tako na svim platformama Večernjeg lista i Rezolucije Zemlja možete pratiti moj izazov i pronaći savjete za nabavku namirnica i kozmetike bez ambalaže, prijedloge za održivo odijevanje i recepte za spašavanje hrane koju biste vjerojatno bacili.

PONEDJELJAK 11. prosinca

Tako mi je prva nabavka u dućanu neslavno propala jer gdje god se okrenem oko mene- ambalaža. Povrće se ili pakira u plastici ili ga moram ugurati u plastičnu vrećicu jer u nabavku idem s posla i nisam se sjetila uzeti neku od doma. Gljive opet u plastici, suho voće u onoj najgoroj, nereciklabilnoj plastici.

Meso u plastici, naresci u plastici, kozmetika u plastici... Jeste li već počeli pobrojati koliko je puta autorica ovih redaka napisala notornu riječ na 'p'? Ali činjenica jest da je to naša realnost, a do prihvaćanja dvotjednog zero waste izazova zapravo ju nisam nikad ni osvijestila. I tako sam prvog dana samo odlučila da se mogu pokupiti iz trgovine gotovo praznih ruku uz tek nešto banana za koje mi ne treba nikakva ambalaža.

Moja prva mentorica na ovom izazovu, Jelena Radošević iz Udruge Tatavaka ohrabrila me rečenicom kako su prva tri dana najteža, treba se prilagoditi i usvojiti organizaciju kao ključ svega, a onda će se mozak sam prespojiti na novi način rada i navike koje usvajam postat će mi dio rutine pa sam to nekako krenula gledati kao neku vrstu odvikavanja od nepotrebne ambalaže.Sreća moja, pomislila sam u tom trenutku, da sutra idem u nabavku na Dolac s Marinom Matijević iz inicijative Ja bolji građanin jer inače na znam kako bih preživjela.

Zero Waste savjet dana Na svom radnom mjestu uvijek budi siguran da imaš višekratnu šalicu kojom lako možeš skočiti po kavu ili čaj za van. Ljubazno zamoli konobare i najavi da, umjesto njihove papirnate ili plastične čase, svoj omiljeni topli napitak želiš uzeti u održivom obliku. Suzdržavaj se i od uzimanja malih šećera i žličica u kafiću jer time stvaraš nepotreban otpad. Preporuka je i da uvijek u uredu držiš i jednu posudu. Može biti tupperware, ali dobra je i ona od sladoleda i idući put kada se zaputiš u pekarnicu, zamoli prodavačicu da ti omiljeno pecivo, kroasan ili burek stavi u posudu.

UTORAK 12. prosinca

Marina i ja u 9 krećemo u pohod na Dolac jer nabavka na tržnicama jedan je od načina kako održivo šopingirati. Svaka je ponijela svoju ambalažu za višekratnu uporabu pa su nam tako u šetnji po "Trbuhu grada" zveckale staklenke i šuškale, pazite sad ovo- plastične vrećice?!

-Nije li to grijeh zero wastea?- pitam Marinu koju sam i prije ovog izazova pratila na društvenim mrežama jer mi se svidio način na koji komunicira sa svojim pratiteljima, a savjeti su mi se uvijek činili zdravorazumski i lako primjenjivi.

12.12.2023., Zagreb - Reportaza o kupnji namirnica s Marinom Matijevic na Dolcu. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

-Naravno da ne. Ja i svojima uvijek govorim da prvo i iskoriste ono što imaju kod kuće. Dakle, nije loše poslužiti se plastičnim vrećicama koje već imate u kućanstvu, to je puno bolja opcija nego da ih se nakon jednog korištenja samo otarasite- pojasnila mi je Marina.

Odmah mi je kamen pao sa srca i mogla sam mirno nastaviti "šuškati" po Dolcu. Meni je trebalo nešto špinata i grincajga pa smo svratili do simpatične kumice koja nas je pohvalila jer smo odbili plastičnu vrećicu i poklonila nam čičoku. Kutija sladoleda poslužila je za pohranu zimskog mixa salate i cvjetaču, a staklenke za rižu i suho voće u rinfuzi. O zero waste nabavci na Dolcu i drugim načinima kako možete kupovati održivo detaljnije čitajte u subotu na platformama Večernjeg lista i Rezolucije Zemlja.

A nakon Dolca trebalo se vratiti u redakciju i prionuti na posao, a zato je bila neizbježna- kava i gablec s nogu. Uhvatila me panika da će me u kafiću odbiti s mojom višekratnom šalicom ili da ću, u najmanju ruku, dobiti čudne poglede, ali na moje iznenađenje, konobarica se oduševila. Isti sam trik, ali ovoga puta s kutijom sladoleda koja mi je, očigledno, postala jedan od najboljih zero waste prijatelja, otišla u pekarnicu po sendvič, opet nekako zazirući od osude. Ali ništa! Prodavačica me je ljubazno uslužila i nije radila nikakav problem, a ja sam otišla zadovoljna jer prva dva dana nisam pokleknula pred ambalažom.

Za nagradu sam se odlučila počastiti elegantnom večerom koja je uključivala cvjetaču iz kutije sladoleda. Za recept s interneta koji je sugerirao da se cvjetača zapeče neprestano me boljela činjenica da se listovi, odnosno, zeleni dio ovog slasnog povrća zapravo i ne bi trebali koristiti.

Foto: Katja Knežević

Što ću s njima? Baciti ih ne mogu, glava mi je prazna i nemam pojma kako ih iskoristiti. A onda mi pogled padne na girncajg- mojoj povrtnoj juhi nedostaju još samo listovi cvjetače jer u juhe, valjda, može sve. A onda je internet predložio još zanimljiviju opciju- čips od cvjetače. Ali to je, zaključila sam, delicija kojom ću se počastiti sutra...