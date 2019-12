Privremena regulacija prometa u Ulici Hrvatske bratske zajednice

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika i nogostupa u Ulici Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik) na dijelu od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu od četvrtka 12. prosinca 2019. godine od 08,00 sati do subote 21. 12. 2019. godine do 04,00 sata.

Za vrijeme navedenih radova biti će onemogućen pristup parkiralištu ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Također, za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji, a moguće su i poteškoće u prometu.