Advent u Prirodnoslovnom muzeju: Od kreativnih radionica do predavanja o astronomiji uz zvukove klasične glazbe

Hrvatski prirodoslovni muzej ovoga adventa postat će središte znanstvene inspiracije i obiteljskog doživljaja, spajajući vrhunsku znanost, dječje programe, film i glazbu u jedinstven blagdanski koncept. Tijekom prosinca i početka siječnja posjetitelje očekuje bogat program pod nazivom Čarolija Adventa, a zamišljen je kao prostor u kojem se znanost ne promatra s distance, već se otkriva kroz doživljaj, razgovor, igru i inspiraciju uz istaknute znanstvenike, edukativne radionice za djecu, kazališne predstave i filmske projekcije.

Središnje mjesto u programu zauzima znanstveni dio adventa pa posjetitelje očekuju susreti s istaknutim imenima europske i hrvatske znanstvene scene. U četvrtak, 11. prosinca u 18 sati, dr. Jaan Praks sa Sveučilišta Aalto iz Finske održat će predavanje o tome kako sateliti oblikuju naš svakodnevni život - od navigacije i komunikacije do promatranja planeta te kako je mala zemlja poput Finske izgradila vlastitu svemirsku flotu i što o tome može naučiti Hrvatska.

A talijanski dan svemira obilježit će se u ponedjeljak, 15. prosinca s početkom u 17 sati, uz predavanje talijanskog stručnjaka Giacinto De Parisa u aeronautičkom sektoru. De Paris je radio na vodećim pozicijama u Europskoj svemirskoj agenciji te sudjelovao u razvoju nekih od najnaprednijih svemirskih misija današnjice, uključujući CIMR, Sentinel-4, MMX, AGILE i VST teleskop. U srijedu, 17. prosinca, i petak, 19. prosinca, u 18 sati, hrvatski popularizator astronomije Ante Radonić pričat će o svemiru i Betlehemskoj zvijezdi uz impresivne 3D projekcije svemira na najnovijim projekcijskim sustavima u novoobnovljenom muzeju. Ulaz na sva predavanja je besplatan.

Osim toga, za one najmlađe i njihove obitelji pripremljen je bogat edukativan program, od božićnih kazališnih predstava, DNA detektivskih radionica, interaktivnih znanstvenih aktivnosti do filmskih matineja. U subotu 14. prosinca u 11:30 i u 17 sati, svi mali istraživači postat će pravi DNA detektivi tako što će istraživati tko je ukrao božićne poklone analizom DNA sljedova, ali i izraditi dvolančanu DNA narukvicu koja skriva jedinstvenu DNA šifru određene životinje.

Adventsku atmosferu dodatno će obogatiti kulturni i glazbeni program koji muzej pretvaraju u mjesto toplih susreta i zajedničkog doživljavanja. Povodom dvjestote godišnjice rođenja Johanna Straussa mlađeg, u nedjelju 14. prosinca s početkom u 19 sati, Ansambl Strauss održat će adventski koncert salonske glazbe u duhu bečkih novogodišnjih koncerata. Ulaz je besplatan. Tjedan dana kasnije, 21. prosinca u 11.30 sati, održat će se pak božićna predstava “Božićna potraga”. Priča je to o djevojčici Maši i njezinom psiću Kreši koji su vrlo nestašni i stalno upadaju u nevolje. Posjetitelji će također moći upoznati priču o Orašaru uz mnogo glazbe i predivnih ilustracija, u poco loco varijanti. Predstava će se održati 28. prosinca u 17 sati, a karte se mogu kupiti na blagajni muzeja po cijeni od 5 eura.

A filmske večeri uz omiljene blagdanske naslove pretvorit će muzej u mjesto toplih susreta i zajedničkog druženja. U nedjelju, 14. prosinca u 11.30 sati, održat će se projekcija obiteljskog filma inspiriran Hoffmannovom pričom i Čajkovskim “The Nutcracker and the Four Realms”. Posjetitelji će, osim toga, moći pogledati i filmsku projekciju o čarobnom svijetu, magiji, hrabrosti i prijateljstvu “Kronike iz Narnije” u nedjelju, 4. siječnja 2026. u 18 sati. Obje projekcije bit će na engleskom jeziku s hrvatskim titlovima, a ulaz je besplatan.

– Želja nam je da muzej u adventsko vrijeme postane mjesto na kojem se obitelji okupljaju, djeca zaljubljuju u znanost, a odrasli ponovno otkrivaju onaj zaboravljeni osjećaj znatiželje i divljenja. Spoj svemira, filma, glazbe i dječje mašte pokazuje da znanost može biti uzbudljiva i bliska svima – kazao je Branimir Ivić, voditelj programa.