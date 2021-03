Privremena regulacija prometa u Ilici sve do svibnja

Prilikom izvođenja radova sanacije južnog tramvajskog kolosijeka na Ilici na dijelu od ulice Črnomerec do Selske ceste, od nedjelje do 31. svibnja, uspostaviti će se privremena regulacija prometa pri kojoj će se u vremenu od 9 do 15 sati te od 17 do 7 sati zauzimati južni kolosijek i prometni trak uz južni kolosijek.

Promet u smjeru zapada odvijati će se po preostalom slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu promet u smjeru zapada odvijati će se nesmetano.