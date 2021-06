Postanite arheolog na jedan dan u Muzeju grada Zagreba

Zemlja u svojim dubinama skriva brojne tajne. Neke su razarajuće kao što su potresi, ali čuva i vrijedne predmete stare nekoliko tisuća godina, koji govore o dalekoj prošlosti i dio su bogate kulturne baštine. O izvarednim pričama iz dubine zemlje može se čuti tijekom 26. izdanja Edukativne muzejske akcije u Muzeju grada Zagreba.

"Pridružite nam se na tematskim vodstvima kroz Muzej te saznajte sve o pretpovijesnom naselju na brdu Grič, rimskim miljokazima na ulazu u grad, majstorima-kovačima Keltima na Griču te o starom gričkom bedemu. Tematska vodstva održat će se od sutra do kraja mjesecima, it o srijedom i petkom u 16.30 sati, a subotom u 11 sati", vele iz MGZ-a.

A za one koji žele isprobati kako je to biti arheolog, pridružiti se mogu na muzejskim radionicama na otvorenom 5., 19. i 26. lipnja u 12 sati. S obzirom na to da će se radionice održavati na otvorenom njihova realizacija ovisi o vremenskim prilikama. Radionice su namijenjene djeci u dobi od 6 do 12 godina. Program za vrijeme trajanja 26. Edukativne muzejske akcije je besplatan. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, na vodstvu i radionicama dozvoljeno je sudjelovanje do 10 osoba. S obzirom na ograničen broj sudionika, obavezno je najaviti dolazak bar dan ranije e-mailom (info@mgz.hr ili msabolic@mgz.hr) ili telefonom (01/ 48 51 361, 01/48 51 362).