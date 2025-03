Vesna Pisarović o pripremama za spektakl u Areni Zagreb i Danu žena: 'Suprug mi nikad ništa ne kupi'

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica, Vesna Pisarović, gostovala je u najslušanijem radijskom showu "Beautiful Day" na bravo! radiju, gdje je komentirala odnose na estradi, otkrila hoće li dobiti poklon za Dan žena te podijelila uzbuđenje zbog velikog koncerta u Areni Zagreb zakazanog za 26. travnja.

"Imam tim prekrasnih ljudi. Redatelj cijele priče je Jaša Koceli, a na koreografijama radi Dora Sarikaya. Bit će to poseban koncert, režiran od početka do kraja, nešto što još niste vidjeli, s plesom i predivnim scenama na LED ekranima koje ćemo unaprijed snimiti. Sad mi je već žao što ti dani pripreme prolaze, jer će proći i taj adrenalin", poručila je pop zvijezda. Osim što je u eteru izvela neke od svojih najvećih hitova, podijelila je i emocije koje osjeća tik pred izlazak na pozornicu.

"Praznina, konfuzija. Buljim u prazno, ne volim pričati prije nastupa. To mi je kao izlazak u ring. Neko tupilo, neka vrsta pospanosti, čudan osjećaj. Ali čim izađem na pozornicu, to nestane. Onda uđem u trans, ne znam ni gdje sam ni što sam", ispričala je.

Kako je sutra Dan žena, voditelje je zanimalo daruje li je suprug Ozren Pupovac, s kojim je u bračnu luku uplovila 2009. godine.

GALERIJA: Pogledajte kako je bilo na koncertu 4 Tenora u Lisinskom

"Suprug mi nikad ništa ne kupi, ali se zbog toga ne ljutim. Uvijek sam poklanjala svojoj mami, sjećam se tog dana kao svečanog. U osnovnoj školi smo izrađivali poklone za majke i nosili im cvijeće. Dva kilometra sam, po hladnom vremenu, nosila taj poklon samo da bih je razveselila", prisjetila se Vesna. Osnovnoškolske dane pamti i po svom prvom javnom nastupu te prvoj zaradi.

"Prva pjesma koju sam otpjevala pred publikom bila je 'Lambada'. Imala sam 11 godina, a nastupila sam u Kaptolu kraj Požege, odakle potječe moj tata. Pjevala sam na festivalu 'Zlatni glas Zlatne doline' i pobijedila, osvojila sam prvo mjesto po izboru publike. To mi je bila i prva zarada, a novac sam dala za parfem", otkrila je glazbenica. Golemu popularnost počela je uživati početkom 2000-tih kad je nizala hitove "Dolje na koljena", "Da znaš", "Neka ljudi govore" i brojne druge koji su do danas ostali pop uspješnice domaće glazbene scene. A dolazi li uz uspjeh i do rivalstva među estradnim kolegama? "Ne, to je samo mit. Ne znam zašto postoji priča o rivalstvu. Bavimo se predivnim poslom, uveseljavamo ljude, a rijetko se viđamo. Nema ni prilike za rivalstvo", priznala je Vesna.

Uz kvalitetan glazbeni opus, talent i rad došla je do trenutka kad odbrojava dane do koncerta karijere u najvećoj hrvatskoj dvorani. Arena Zagreb bit će 26. travnja epicentar najbolje zabave uz hitove koje vole sve generacije, a ulaznice za glazbeni spektakl u prodaji su putem sustava Eventim.

