Policija upozorava na gužvu i zastoje u Zagrebu: Evo gdje će biti najgore

U Hrvatsku danas stižu čelnici Europske unije među kojima je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a zbog dolaska visokih dužnosnika koji su štićene osobe u Zagrebu se očekuje prometna gužva.

Policija je zbog toga upozorila građane da se pridržavaju uputa koje će im davati policijski službenici na terenu te je pozvala na strpljenje i susretljivost.

Gužve i prometni zastoji očekuju se do petka 10. siječnja do 16 sati i to na prilaznim smjerovima gradu zbog događaja na visokoj razini, i to u zoni Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te u centru grada, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Večeras će posebna gužva biti u središtu Zagreba budući da se u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježava početak hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

U HNK Zagreb i NSK središnji su događaji pa se u tim dijelovima grada očekuju i najveće prometne gužve

Prvi zrakoplov iz Bruxellesa u zagrebačku zračnu luku stiže danas u 12.35 sati, a u njemu će biti brojni europski dužnosnici.

U 16.30 sati premijer Andrej Plenković U Banskim dvorima sastat će se s povjerenikom Europske komisije za proračun i administraciju Johannesom Hahnom, a 45 minuta kasnije s izvršnom potpredsjednicom Europske komisije Margarethe Vestager.

Od 18.10 do 18.30 uzvanici će dolaziti u HNK tako da se tada u središtu grada očekuju veće prometne gužve, ali i nakon svečanosti kada će se svi uzvanici od kazališta uputiti prema Pantovčaku gdje predsjednica na odlasku Kolinda Grabar-Kitarović organizira svečanu večeru.

Sutra od 9 sati očekuje se pak gužva na prometnicama oko NSK gdje u 10 sati počinje sastanak Vlade RH i Europske komisije.

VIDEO Plenković predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem EU