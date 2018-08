Pogledajte obilazne pravce za vrijeme radova na Sarajevskoj i ulici SR Njemačke

Zatvara se dionica Sarajevske ceste do Ulice SR Njemačke od utorka, 21. kolovoza od 8.00 sati do petka, 24. kolovoza zbog uređenja sjevernog kolnika Avenije Dubrovnik.

A od 24. kolovoza od 04,00 sata do četvrtka 30. kolovoza do 04,00 bit će zatvorena dionica od Ulice SR Njemačke do Avenije V. Holjevca.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Sarajevska cesta - D. T. Gavrana - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik

Sarajevska cesta - Ukrajinska - Islandska - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik

'Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje', obaviještavaju iz Grada Zagreba.

Stupanjem na snagu navedene privremene regulacije prometa prestaje važiti informacija za Av. Dubrovnik od 13. 08. 2018. godine.

>> Što građani kažu o stadionu koji bi se trebao izgraditi u Blatu