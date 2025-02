Zagrebački plesni centar: U veljači tri premijere i posebno gostovanje Yellowbiz Art Collectivea

Zagrebački plesni centar (ZPC) u veljači donosi tri premijere te posebno gostovanje Yellowbiz Art Collectivea s predstavom "What Do You See, Or Not", nastalom u koprodukciji s HNK-om Ivana pl. Zajca Rijeka. ZPC je gostovanje Yellowbiz Art Collectivea čija je predstava na rasporedu 15. veljače najavio kao važan kulturni trenutak i priliku za publiku da uživa u vrhunskom suvremenom plesu iznimne produkcije i izvedbe.

Zagrebački plesni centar najavio je i tri premijere koje će biti izvedene u veljači, plesnu predstavu "Prolazno" Nike Disney, "S Robertom" Roberte Milevoj te "Intermezzo" Filipe Bavčević i Nastasje Štefanić Kralj. S premijernim izvedbama 18. i 19. veljače, predstava "Intermezzo" propituje koji su sve načini prevođenja i tretiranja glazbene partiture, što se sve iz notnog zapisa može prevesti u plesni pokret te kako glazbena kompozicija postaje ishodište za stvaranje plesne predstave.

Nika Disney u predstavi "Prolazno" vodi publiku na emotivno putovanje koje istražuje prostor između sjećanja i sadašnjeg trenutka. Rad je nastao u periodu kada je tijelo izgubilo svoju negdašnju sposobnost kretanja, dok je istovremeno želja za plesom ostala snažno prisutna. Premijerne izvedbe publiku očekuju 21. i 22. veljače.

"S Robertom" četvrta je u nizu solo izvedba u kojoj se nagrađivana plesna umjetnica Roberta Milevoj oslanja na autobiografske ili autorefleksivne elemente kao na uporišta za gradnju koreografskog materijala. Predstava je nastala u koprodukciji Istarskog narodnog kazališta - gradskog kazališta Pula, UO Nikad kraja i ZPC-a, a premijerne izvedbe su u ZPC-u 25. i 26. veljače.

ZPC će 14. veljače biti i domaćin ovogodišnjeg Ženskog filmskog festivala: Refleksija ljubavi, koji otvara plesna predstava "Ponovno uranjanje" Josipe Bubaš. Publika će također moći vidjeti predstave "Koloplet", "Tamo, gdje sve duše idu" Miloša Isailovića,"Monuments" Nikole Krgovića N/OBE i Saše Božića te predstavu "Ova: Misericordia" Valentine Miloš i Anike Cetine.