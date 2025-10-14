Naši Portali
U SUBOTU

Plant Market stiže na Trešnjevku: Kupovat će se biljke, sudjelovati u razmjeni i otkrivati sve čari zelenog svijeta

14.10.2025.
u 16:23

Predstavit će se i dva obiteljska poljoprivredna gospodarstva – Čmelinjak, koji se pčelarstvom bavi više od deset godina te paralelno razvija uzgoj ukrasnog bilja, i Ivček, s dugogodišnjom tradicijom bogatog uzgoja raznovrsnog cvijeća.

Plant market, projekt posvećen biljkama i svima koji ih vole, ponovno putuje, a nakon Branimirove tržnice, Britanca i tržnice Vrapče, ovoga vikenda stiže na Trešnjevku. U subotu će se Trešnjevački plac pretvoriti u mjesto zelenih susreta, druženja i inspiracije kroz jednodnevno događanje koje okuplja sve ljubitelje bilja.

Posjetitelji će od 15 sati moći razgledavati i kupovati biljke, sudjelovati u razmjeni, mirisati, učiti i otkrivati sve čari zelenog svijeta. U prodajno-izložbenom dijelu programa predstavit će se brojni domaći izlagači s biljkama i opremom za njihove zelene ljubimce. Među njima je Kokedama Plants, koji se bavi ručnom izradom kokedama – biljaka uzgojenih japanskom tehnikom u kugli zemlje obavijenoj mahovinom. Svoje će radove izložiti i Diši na nos, umjetnički rasadnik koji spaja biljke i dizajn u jedinstvene, ručno izrađene skulpture, pri čemu je svaki komad unikatan i nastaje u suradnji s domaćim obrtnicima.

Tu je i Walden Plants, specijalizirani dućan za sobno bilje, poznat po pažljivo odabranim i rijetkim primjercima. Brend Green&Out vješto kombinira produkt dizajn i prirodu, stvarajući elegantne stolne i zidne stalke za uzgoj i razmnožavanje sobnog bilja u vodi, dok je Hortiart, već dobro poznato mjesto u Zvonimirovoj, nezaobilazna adresa kad god zatreba zelena inspiracija. Svojim će se inovativnim pristupom predstaviti i Woona, brend koji je odbačenoj vuni dao novu funkciju i otkrio njezina ljekovita svojstva za biljke, te Biljke Plants, poznati po svojim prepoznatljivim i pomno izrađenim terarijima.

Osim njih, predstavit će se i dva obiteljska poljoprivredna gospodarstva – Čmelinjak, koji se pčelarstvom bavi više od deset godina te paralelno razvija uzgoj ukrasnog bilja, i Ivček, s dugogodišnjom tradicijom bogatog uzgoja raznovrsnog cvijeća.

Posebno mjesto u programu zauzet će besplatne radionice. Hangin Garden će od 15 do 16 svim zainteresirnaima pokazati kako se izrađuju kokedame, Woona će polaznicima od 18 do 19  pokazati kako prepoznati zdravu biljku, pravilno se brinuti za nju te je ekološki presaditi i prihraniti koristeći Woona ekološki peletiranu ovčju vunu. Plastic Jungle od 18.30 do 19.30 ponovno će pak podsjetiti na važnost recikliranja plastike i što sve može nastati novog iz te ideje.

Green&Out će održati teoretsko-praktičnu radionicu od 15.45 do 16.45 na kojoj će polaznici naučiti kako uspješno razmnožiti sobno bilje pelcanjem u vodi. Svi zainteresirani moći će izraditi i Lego cvijet od 17 do 18 sati te ga ponijeti kući kao uspomenu. Razmjena biljka posjetitelje očekuje od 19 h do 20 h.

Glazba će svirati skoro cijeli dan kako bi potaknula dobru atmosferu, a od 17 do 20 sati DJ pult će preuzeti Prevara Soundsystem nakon čega slijedi koncert na gitari do 23 sata. Za vrijeme manifestacije na lokaciji bit će sparkirana i Kampica koja će nuditi priliku za osvježenje i odmor, javljaju organizatori.
Zagreb Trešnjevka plant based

