Pantovčakom ćemo šetati tek kad Grad postavi novu ogradu  i preseli divljač

Šetat ćemo se ovuda do kraja godine, govorio je tadašnji ministar Goran Marić kad je u travnju 2018. zajedno s gradonačelnikom Milanom Bandićem i Kolindom Grabar–Kitarović predstavio projekt ustupanja šume Pantovčak Gradu Zagrebu te njeno otvaranje za javnost. Otada su prošle već gotovo dvije godine, u međuvremenu je protekao i mandat donedavnoj predsjednici, a danas, kad “šefovanje” državom preuzima Zoran Milanović, Zagrepčani se pitaju – hoće li se park-šuma Pantovčak uistinu otvoriti za građane ili će se dolaskom novog predsjednika to pitanje posve zaboraviti.

Formalni uvjeti stečeni

Nema razloga da tako ne bude, uvjeravaju se međusobno zaposlenici gradske uprave, a čak u Uredu za strategijsko planiranje, čiji su djelatnici direktno uključeni u projekt uređenja koji uključuje uređivanje staza za šetanje, odmorišta u obliku klupica, igrališta za djecu, drvene mostove i fitness vježbališta, nisu sigurni gdje je točno zapelo.

– Odlazili smo tamo na mjerenja s geodetima, napravili analizu, pa i ministudiju, ali sad je sve u Uredu za upravljanje imovinom jer, dok se ne riješi pitanje vlasništva, radovi ne mogu početi – govore neslužbeno u Gradu, a Damir Lasić, pročelnik Ureda za upravljanje imovinom, dodaje da imovinskopravni odnosi između Republike Hrvatske i Grada Zagreba do danas nisu riješeni.

– Gradska skupština donijela je na 24. sjednici, 10. lipnja prošle godine, Zaključak o sklapanju Sporazuma s Republikom Hrvatskom, na temelju kojeg su Grad Zagreb i Republika Hrvatska trebali urediti međusobne imovinskopravne odnose na nekretninama kompleksa Predsjedničkih dvora, i to tako da Grad Zagreb u vlasništvo stekne cijeli preostali dio kompleksa koji nije na upravljanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske. Grad Zagreb spreman je riješiti odnose s Republikom Hrvatskom sukladno važećem Zaključku Gradske skupštine – ističe Lasić.

A formalni uvjeti za otvaranje park-šume već su se stekli, i to u studenome prošle godine, odlukom Vlade da se iz prostora danog na upravljanje Uredu predsjednice izuzme 67 hektara površine s namjerom da oni postanu dostupni građanima. Formirana je čak i nova, zasebna čestica, kojom je obuhvaćen smanjeni prostor Ureda predsjednika. Što je onda pošlo po krivu, jasno ne odgovaraju ni u Ministarstvu državne imovine, iz kojeg poručuju da su se upravo odlukom Vlade iz studenoga stekli svi uvjeti za rješavanje imovinskopravnih odnosa i pitanja upravljanja.

– Ostatak zemljišta koji je do sada činio kompleks Predsjedničkih dvora predstavlja šumu i šumsko zemljište obuhvaćeno osnovom gospodarenja Hrvatskim šumama d.o.o. za koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede – ističu u Ministarstvu državne imovine.

Imanje sagradio barun

Da bi uopće radovi mogli početi, doznajemo iz Grada, potrebno je premjestiti divlje životinje te podignuti ogradu, a potom bi slijedila i izrada projekta. No premještanje životinja znači i da se prethodno napravi detaljna analiza te da se odluči što će se poduzeti sa životinjama, odnosno srnama, košutama, jelenima lopatarima, muflonima, paunovima, lisicama...

Program zaštite divljači u parku provodi Hrvatski lovački savez koji je, kažu iz te institucije, redovit. No moguće je da sve koči, kako neslužbeno doznajemo, a potvrđuju to i susjedi koji žive pokraj kompleksa Ureda predsjednika, činjenica da je dio zemljišta još uvijek u povratu. Točnije, traže ga potomci posljednje vlasnice imanja koje se protezalo od današnje vile Prekrižje do polovice Ulice Pantovčak – barunice Vere Nikolić Podrinske.

U vrijeme Drugoga svjetskog rata na imanju je, priča se u kvartu, skrivala britanske pilote, a nakon rata preuzela ga je tadašnja vlast. Navodno je barunica dobila odštetu kojom nije bila potpuno zadovoljna, a s Pantovčaka je otišla u stan u Teslinoj, no i on je već bio zauzet. Otputovala je potom u Ameriku i tada su njezini susjedi izgubili kontakt s njom. Vera Nikolić bila je dio jedne od najbogatijih i najuglednijih obitelji u Zagrebu na prijelazu u 20. stoljeće. Živjela je u vili koja je šezdesetih srušena kako bi se stotinu metara dalje sagradila vila Zagorje, glavna zgrada kompleksa, za rezidencijalne potrebe Josipa Broza Tita. Veliko je imanje, kasnije okupljalište tadašnje elite, dao je sagraditi njezin otac, barun Vladimir Nikolić, veliki župan Modruško-riječke županije.

ANKETA Građani o šumi Pantovčak