Zagrepčani u prosvjedu: 'Neka Grad otkupi privatnu parcelu da možemo imati park'

Park u Vinodolskoj ulici dvjestotinjak metara od Avenije Dubrave te samo nekoliko metara od zgrade mjesnog odbora, jedino je dječje igralište koje tamošnji stanovnici imaju u tom naselju. Ondje se navečer okuplja i mladež, a nekoć davno bilo je to omiljeno okupljalište članova Prljavog kazališta, koji su na klupama parka održavali svoje prve probe. Kada su stoga prije tjedan dan oko parka osvanule ograde, reakcije su bile burne.

Stiže podrška i iz Irske

– Ispostavilo se da je parcela, koja je inače u privatnom vlasništvu, prodana, i da će se novi vlasnik na njoj graditi veliku zgradu. To znači da mi ostajemo bez parka u kojem su smo mnogi od nas odrasli, a to nas ljuti – ističe Toni Bošnjaković, stanovnik Donje Dubrave. Da sačuvaju jednu od rijetkih zelenih površina u četvrti, on i njegovi susjedi organizirali su se u inicijativu te uz potporu Građanske inicijative Trnava-Donja Dubrava za subotu organizirali miran prosvjed pod nazivom “Ne damo mjesnu”. Održat će se od 14 do 16 sati, a program predviđa živu glazbu, roštilj, grah, piće za djecu i odrasle...

– Ljudi šalju podrške sa svih strana, javljaju nam se i oni koji odavno ne žive u Dubravi. Samo radi prosvjeda doletjet će i bivši susjed iz Corka u Irskoj – kaže Bošnjaković a svoju su podršku, dodaje, dali i branitelji 145. brigade HV-a iz Dubrave.

– Svi skupa tražit ćemo da Grad otkupi zemljište i tako sačuva naš park. Ako to ne bude išlo, želimo da se s novim vlasnikom dogovori za zamjenu s nekom od gradskih površina, a kao zadnju opciju tražimo da se Generalni urbanistički plan prenamijeni tako da se namjena ove parcela promijeni iz mješovite u zelenu površinu – objašnjava Ivan Forgač iz Inicijative Trnava-Donja Dubrava.

Park je inače na privatnoj parceli postojao zahvaljujući dobrim odnosima s bivšim vlasnikom, no teško da će se postići dogovor s novim, objašnjava predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava Milan Draženović. Leon Čibarić koji je parcelu kupio, naime, dodaje, već je dobio sve papire za gradnju zgrade.

– Četvrt ne ulazi u to što će netko raditi na svojoj zemlji, a ne može niti tražiti da Grad otkupi zemljište – objašnjava Draženović.

Prikupljat će i donacije

A ako nitko neće, poručuje Bošnjaković, sami stanovnici Donje Dubrave spremni su otkupiti zemljište, ako je njegov vlasnik na to spreman.

– Prikupljamo donacije i već smo skupili nekoliko tisuća kuna. Možda će nam trebati pola godine, možda godina ili dvije, ali ako treba, učinit ćemo to ako ćemo tako sačuvati ovaj prostor za sebe – kaže Bošnjaković.