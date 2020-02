Otpad nagomilan i kod PAN-a, novca za sanaciju – nema

Brigo moja, prijeđi na drugoga – mislili su tako u e-Kolektoru, tvrtki koja je na Žitnjaku nagomilala 11 tisuća tona uglavnom plastičnog otpada, čiju ćemo sanaciju od otprilike 20 milijuna kuna platiti mi, iz državne blagajne.

Kao što je Večernji list prvi pisao, tvrtka je to koja je, među ostalim, bila zadužena i za zbrinjavanje plastike koju su Zagrepčani odvajali u svojim domovima, a koja se sad još uvijek može pronaći na Slavonskoj.

Bliži se ljeto

Nije to jedini nedostatak, utvrdili su iz Državne inspekcije, koja je na Žitnjak otišla nakon našeg teksta o ekološkoj bombi, za koju su ustvrdili da je opasna pa predložili da se e-Kolektoru, koji je pred stečajem, ukine dozvola za gospodarenje otpadom.

Proglasi li stečaj zaista, za što ostali poduzetnici koji se bave obradom otpada tvrde da je samo pitanje dana, plastiku sa Žitnjaka neće se drukčije moći maknuti nego da to napravi država. Kako će točno, pojma još uvijek nemaju ni u tvornici papira PAN, koja je stečaj proglasila u ljeto 2018., a na čijem je dvorištu ostalo otprilike četiri tisuće tona slame od koje se pravio papir.

Točnije, ostalo je na dvorištu u vlasništvu Mikulić nekretnina, tvrtke čiji je vlasnik Marijan Mikulić, sin nekadašnjeg vlasnika PAN-a Marinka Mikulića.

– Pokušavamo se već neko vrijeme organizirati, ali stečajni je postupak financijski ograničen. Bivša uprava tvrtke dvaput je dobila naputke za postupanje od nadležnih tijela, odnosno naređeno im je da saniraju bale sijena, ali ništa se nije dogodilo. Pretpostavljam da ćemo sad morati sve lomiti na leđima vjerovnika, što mi nikako nije drago – govori nam stečajni upravitelj PAN-a Miron Markičević, koji nam kaže i da bi sanacija oko četiri tisuće tona sijena, koliko se trenutačno nalazi u balama u dvorištu Mikulić nekretnina u Slavonskoj 173 nalazi, stajala oko milijun kuna. Kako govori Markičević, bivša uprava tvrtke na čelu s Marinkom Mikulićem bila je na sastanku s inspekcijom vezano za čišćenje zemljišta koje se nalazi tik uz tvornicu.

– Gospodin Mikulić rekao je da on to neće sanirati. Nama sad vjerojatno neće preostati ništa drugo, bit ćemo prisiljeni sazvati skupštinu vjerovnika i probati osigurati novac. Dolazi ljeto – kaže stečajni upravitelj Markičević, koji ne daje meteorološke prognoze, nego je svjestan da s dolaskom ljepšeg vremena za njega dolaze i veće brige.

Dežurali dva mjeseca

Dva su mjeseca, podsjetimo, zagrebački vatrogasci svakodnevno dežurali od lipnja do kolovoza 2018. godine upravo kod PAN-a, koji je u to vrijeme i proglasio stečaj, a sve zato što su se 11. lipnja zapalile bale sijena, koje se nikako tjednima nisu mogle do kraja ugasiti. Alarmiralo je to i Ministarstvo unutarnjih poslova, čiji je državni tajnik Žarko Katić, još u srpnju 2018., pozvao na zajednički sastanak Ured gradonačelnika grada Zagreba, zagrebačku Javnu vatrogasnu postrojbu i Ministarstvo zaštite okoliša.

– Prema dobivenim informacijama od JVP-a Grada Zagreba, koja danonoćno dežura na predmetnoj lokaciji, ponovne pojave požara su trajne i učestale zbog prirode i vrste uskladištenog materijala, stanja na lokaciji i toplijeg vremena – ustvrdio je tada državni tajnik u MUP-u Žarko Katić pa dodao da “JVP Grada Zagreba, s obzirom na golemu količinu gorivog materijala, ne može garantirati sigurno i brzo gašenje te je, stoga, potrebno provesti što žurnija postupanja”. A zašto? Kako je napisao Katić u pozivu na sastanak, “da se ova konstantna prijetnja sigurnosti i zdravlju što prije ukloni”. Godinu i pol kasnije ta je ista “prijetnja” još uvijek na Radničkoj. Što se, pak, e-Kolektora tiče, kako doznajemo, da bi im dozvola za gospodarenje otpadom ostala do travnja, dokad imaju važeću, a i kako bi im se izdala nova, Gradu Zagrebu moraju dostaviti policu osiguranja. A nju, kako je ustanovio državni inspektorat, nemaju. Što će točno biti s otpadom, iz gradske nam uprave kažu da će sanacija vjerojatno pasti na leđa vlasnika nekretnine na Žitnjaku koji e-Kolektor koristi, a to je Dioki, tvrtka u stečaju.

Kad se, pak, iscrpe sve mogućnosti, odnosno kad se shvati da 11 tisuća tona plastičnog i ostalog otpada ne može očistiti o svom trošku ni Dioki, problem će morati riješiti država. Isto kao i onaj PAN-ov, ako to ne uspije stečajna uprava.