Otkrivamo: Tri zone na rubu Zagreba uskoro bi mogle dobiti nove sustave parkiranja koji su hit u Europi

– Što se tiče gužvi na cestama koje su gore jer je na njima sve više automobila, ovamo sam, evo, stigao glatko. Ljudi uvijek primijete kada im stvarno treba jako dugo zbog nekog eventa ili slučajnosti jer je promet fluidan, ali ne i kada tri dana zaredom dođu bezbolno. Teško je reći kada će i hoće li doista biti bolje. Ali volim kazati da će se to ostvariti onda kada ljudi prijeđu na javni prijevoz – poručio je.

Komentirao je i uvođenje prvog Park & Ride sustava, koje su pratili problemi s aparatima, ističući kako sada odlično funkcionira. Na autobusnoj liniji 228, koja vozi do Rebra, bilježi se 15 posto više putnika, rekao je, a zahvaljujući fizički odvojenom žutom traku na cesti, ZET-ova vozila nemaju teškoće s probijanjem pa će od ponedjeljka imati i češće polaske, svakih sedam minuta. A planira li se širenje sustava?

– Naravno da razmišljamo o tome jer želimo što manje vozila dovlačiti u centar. To znači da moramo imati punktove na obodu gdje bi ljudi mogli ostaviti auto besplatno ili povoljno i prebaciti se na javni prijevoz. Idealno bi bilo na željeznicu, istok – zapad funkcionira dobro, iako ima prostora za poboljšanje. Žudimo za time da HŽ napravi tri stanice na jugu pa da studenti sa Save mogu vlakom doći na Borongaj. Imamo planove, studije, proračun, a u 2025. idemo s konkretnom izradom lokacija za Park & Ride, među kojima su Sesvete, Podsused, Buzin – odgovorio je Pavuna.

Zaživi li sustav na tim lokacijama, dodao je, potencijalno se na njima mogu graditi i garaže, i to nadzemne jer su, kako je rekao, povoljnije i učinkovitije. Širit će se i model fizičkog ograđivanja trakova za ZET-ova prometala, ali ne stupićima jer se negativno doživljavaju, već prema receptu koji je zaživio na Bukovačkoj, a osvanut će i na dijelovima Savske, Maksimirske, Ulice Republike Austrije jer, ustvrdio je, doista ubrzava javni prijevoz.

– Očekujem da će se to realizirati za 10 do 15 tjedana. Intenzivno radimo na tome, a na red će doći i taksisti jer otkako je došlo do liberalizacije tržišta, imali smo ogroman bum pa sada velik broj njih usporava tramvajski promet – nastavio je Pavuna. Otkrio je i da je ovih dana instaliran 103. pametni semafor, a plan za 2024. bio je njih stotinu. Još će ih niknuti do kraja mjeseca, a u 2025. planiraju postaviti dodatnih 100, čime bi se pokrilo nešto manje od polovine raskrižja sa semaforima. S druge strane, središnji prostor Centra za upravljanje prometom kasni jer ga je u lanjskom intervjuu obećao do kraja ove godine. – Odlučili smo se za tehnički naprednije rješenje koje će biti kvalitetnije, sada je na redu natječaj za izvođača, radovi nisu zahtjevni pa očekujem da će to biti dovršeno za nekoliko mjeseci – objasnio je jučer, priznavši da je rok prekoračen.

Činjenica je i da je mandat na isteku pa se dio ljudi s razlogom pita što je učinjeno i ima li aktualna vlast ijedan svoj novi projekt ili sve počiva na onima koji su se desetljećima obećavali, a sad se realiziraju. – Razumijem da me pitate imamo li što novo, ali to je kao da me pitate kakve će pametne rolete biti na kući, a mi nemamo temelj. To prvo moramo napraviti – odgovorio je.

Jedan je od uvjeta novih projekata i razvoj gradskoga prometnog modela, preciznom simulacijom kretanja stanovnika kojom se dobiva karta koja otkriva i gdje se i kada stvaraju gužve, a poslužit će i definiranju zahvata poput gradnje mostova ili širenja cesta. Usto će uskoro biti spreman plan održive mobilnosti.

– To je velika stvar za Zagreb jer će nam omogućiti da redefiniramo promet, posebice mrežu javnog prijevoza, što znači i uvođenje novih tramvajskih i autobusnih linija ili mijenjanje trasa kako bi on postao suvremen i u skladu sa stvarnim potrebama – najavio je. Za nove linije trebat će i vozila, a za nekoliko tjedana, kazao je, dolaze prva četiri električna autobusa kupljena gradskim novcem, koji će voziti oko Jaruna i na Medvednicu. U istome bi roku trebali stići i prvi novi tramvaji iz Končara.

– Velika prekretnica očekuje se s novim tramvajima. Grad želi biti ugljično neutralan, predano se radi na tome, a ZET će za nekoliko godina u potpunosti zamijeniti svoju flotu. Međutim, električni autobusi nisu zamjena 1 za 1 u odnosu na dizelske, koji imaju dosta veći doseg, tako da će i oni ostati – objasnio je.

Ni dolaskom novih 80 Končarovih tramvaja stari neće biti izbačeni iz voznog parka, već je ideja da se flota poveća kako bi mogla poduprijeti veći broj linija i frekventnije polaske, što je ključ za pouzdan, brz i dostupan javni prijevoz. No oporba vlasti spočitava i da novac troši na kupnju polovnih vozila, pri čemu se ovoga tjedna na sjednici Gradske skupštine mogla čuti i prozivka da je od 11 nabavljenih rabljenih tramvaja iz Augsburga došlo njih pet, a dva ne voze.

– Netočno. Došlo ih je šest i svi voze. Nije točno da su pokvareni, ako ste se vozili njima, vidjeli ste da su ti tramvaji top. Kao i rabljeni autobusi iz Austrije, za koje ljudi misle da su novi, toliko su očuvani – rekao je Pavuna.

Na pitanje koje ćemo godine imati funkcionalniji javni promet, odgovorio je kako misli da će svakoga dana biti sve bolje. Izvijestio je i da je na križanju Ilice i Domobranske postavljen prvi dinamički znak, a upitan za realizaciju najavljivane denivelacije na Slavonskoj aveniji, odnosno kod Zelene tržnice, kazao je kako su izradili studiju koja pokazuje da se u sljedećih 10-20 godina manjim zahvatima u prometu mogu postići bolji efekti. – Svakako idemo prema rasterećenju i nužno je prihvatiti činjenicu da promet moramo micati iz centra grada prema rubovima, a nadam se da ćemo pritom iskoristiti i željeznicu – poručio je.

Što se tiče prioriteta u idućoj godini, rekao je da im je cilj da Zagrepčani budu zadovoljniji. – Primjerice, da ne moraju čekati busove, da imaju više staza za bicikle, da oni koji moraju brže prođu autom. Nadam se da će ljudi dati priliku i vidjeti da se javni promet diže – zaključio je Pavuna.