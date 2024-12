Dramatičan Aktualac na zagrebačkoj Skupštini: Dejana Kljajića zgrabili zaštitari, Lovrić spominjao ZET-ove 'batinaše'

Danas se održava nova sjednica Gradske skupštine. Na dnevnom redu je 29 točaka, uključujući rebalans proračuna za 2024. te novi proračun za 2025. godinu. Potonji je, podsjetimo, težak 2,94 milijuna eura te je oko 5,5 pol posto veći u odnosu na onaj od ovog ljeta, kad je izglasan zadnji rebalans. Proračun je naravno najvažnija stavka današnje sjednice, rasprave bi mogle potrajati do dugo u noć, a valja istaknuti i još neke točke, poput pripajanja dijelova vodnog poduzeća na području Svete Nedelje u zagrebačku Vodoopskrbu i odvodnju zbog zakonodavnih izmjena vezano za vodna područja.

Po hitnom postupku predložene se još neke važne točke. Među njima je tako spajanje mjesnih odbora u Zagrebu, temeljem inicijativa samih MO-a, pa će tako, prihvati li se ta točka, zastupnici moći odlučivati o tome hoće li iz biti 208 umjesto sadašnjih 218. O spajanju mjesnih odbora već smo pisali, a od našeg posljednjeg teksta za ovaj se potez odlučilo još nekoliko njih. Riječ je o četvrtima Trnje, Maksimir i Donji Grad. Upravo centar će imati najviše izmjena u broju MO-a, pa će ih tako umjesto 14 sad imati 10, Trnja će pasti s 13 na 10, dok će Maksimir s 11 pasti na 8 mjesnih odbora.

Po hitnom postupku predlažio se i Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine, prijedlog gradnje komunalne infrastrukture za većinu gradskih četvrti u metropoli, te Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine za budući centar ustanove URIHO. Prije same rasprave o točkama dnevnog reda, naravno, održat će se aktualni sat, u kojem zastupnici mogu gradonačelniku postavljati pitanja te mu davati prijedloge na temu raznih tekućih gradskih pitanja.

Prvi među zastupnicima bio je Dejan Kljajić (BM365 - Idemo delat!), koji je odmah gradonačelnika Tomislava Tomaševića optužio za uhljebljivanje i nepotrebno otpuštivanje. "Zar vas nije sram da cijeli grad bruji o vašem uhljebljivanju? Gdje je sada vaša borba za transparentnost i stručnost?", pitao je Kljajić. Gradonačelnik mu je odmah i odgovorio.

"Dejane Kljajiću. Dok mi nismo došli na vlast, u zagrebačkim gradskim tvrtkama se zapošljavalo bez javnog natječaja, a sva zapošljavanja morao je odobriti vaš bivši gradonačelnik. Što se tiče sporova koji smo, kakti, izgubili, većina je riješena u korist Grada Zagreba ili Holdinga. Što se tiče najboljeg pokazatelja oko političkog uhljebljivanja, samo ću reći da od svih članova uprava gradskih poduzeća, nitko nije član moje stranke niti jedne druge stranke", rekao je. I odmah je moralo doći do stanke od 10 minuta, jer Dejan Kljajić nije htio otići s govornice te su ga zaštitari morali ukloniti.

Strastven je bio i Trpimir Goluža (nezavisni) koji je prokomentirao probleme u komunalnim uslugama grada. "Neredovito se ne dovozi smeće, ne funkcionira javni prijevoz, u prometu funkcionira kaos. Kažu da slika govori više od tisuću riječi", rekao je, pa pokazao gradonačelnika kako leži na podu na jednom od svojih nekadašnjih prosvjeda. "Nije čudo da živimo u kaotičnom gradu. Pitanje je - hoćete li se na kraju svog mandata ispričati građanima za sve loše što ste im napravili, i hoćete li im se ispričati za narušavanje kvalitete našeg života?", upitao je.

Gradonačelnik je istaknuo da je bio politički aktivist kao i drugi političari, poput Baracka Obame te gradonačelnika Budimpešte. "Ponosan sam što nismo dizali cijene javne usluge ni jednom. Ponosan sam što sam bio konzultant u više od 30 zemalja svijeta", odgovorio mu je.

Davorka Moslavac Forjan (SDP) postavila je pitanje vezano uz problem odvoza automobila i olupina na području Adanićeve ulice u Zapruđu. "U ovoj četvrti je većinski besplatan parking, što neki građani iskorištavaju za ostavljanje oštećenih automobila. Potrebni su višemjesečni pozivi da se auti uklone, a vlasnici eventualno premjeste vozilo samo na druga mjesta. Na jednoj lokaciji je četiri vozila koji stoje ondje mjesecima. Komunalno redarstvo kaže da je kriv Zagrebparking jer nemaju dovoljno mjesta za takva vozila", ispričala je.

Pročelnik Stanko Kordić je priznao problem, a rekao je da do njega dolazi dijelom zbog nedostatka parkirnog prostora. "U procesu smo dobivanja dodatnih 900 kvadrata, pa se nadamo da ćemo imati dovoljno prostora da maknemo sve ove olupine", odgovorio joj je.

Slaven Dobrović (nestranački) također se osvrnuo na aktivističku povijest gradonačelnika, pa je zato uputio kritiku sustavu gospodarenja otpadom koji provodi grad. "Gdje crpite uvjerenja da je vaše rješenje najisplativije, kad znate da trošak nepostojanja infrastrukture za kompostiranje iznosi barem desetak milijuna eura godišnje?", upitao je.

"Stalno vodimo istu raspravu. Studija izvodljivosti i isplativosti za CGO je usvojena još u siječnju ove godine. Nacionalni plan gospodarenja otpadom, s kojim se grad mora uskladiti, je ustvario da će CGO biti na području Zagreba. Lokacija je u Resniku, što se ja slažem. Sve je to usvojeno, a prezentiran je i hodogram kako da CGO bude izgrađen do 2028. Napravljena je javna nabava za projektanta, odabran je konzorcij, pripremljeno je idejno rješenje koje smo prezentirali u javnosti. Ide se u studiju o utjecaju na okoliš i sve korake kako bi CGO bio gotov do 2028. godine" rekao gradonačelnik.

Ivica Lovrić (Plavi grad) tražio je dopuštenje da obiđe prostore ZET-a i tramvaje iz Augsburga. "Pod uvjetom da me ne pretuku vaši batinaši. Vi ste prije godinu i pol dana najavili da stižu de facto novi tramvaji. Nisu ni novi, niti de facto novi, niti su stigli. Od tih pet, jedan ne vozi nikako, a drugi su često u kvaru. Kad je zviždač Nevan Brnjas htio to dokumentirati, on je dobio batine. Vaši batinaši bacili su ga niz stepenice i završio je na Rebru", rekao je.

"Nije istina da jedan tramvaj ne radi. Neven Brnjas ne želi nikome pokazati svoje članstvo. Taj čovjek je pokušao na silu ući u zgradu uprave, pri tome je nasrnuo na zaštitare, i policija je protiv njega podnijela prekršajnu prijavu. Ne može biti nereda, ne može nitko napadati djelatnika ZET-a. Nitko ne smije fizički napadati druge ljude i zato je od policije dobio prekršajnu prijavu", odgovorio je. "Ja ću u devet sati doći u ZET na Remizu", najavio se odmah Lovrić.

Mislav Herman (HDZ) spomenuo je nedavni otkaz direktora Gradske plinare Zagreb, napominjući kako je jedan od razloga bilo nedostatno ulaganje u plinsku infrastrukturu, čime se dovodi u pitanje sigurnost za život. "Možete li građanima jamčiti da je Grad Zagreb siguran za život te da su smanjena ulaganja u plinsku infrastrukturu neće dovesti do potencijalnih nesreća", upitao je. "Vi bolje znate što je mislio čovjek koji je sam napisao svoje priopćenje o tome zašto je otišao, nakon pustih spinova koje ste vi pustili u javnost. Molim vas, zahtjevam da ono što je GPZ uputio prema HERA-i konačno adresira, te da se regulatorni okvir adresira.