Optužbe iz zagrebačke oporbe: 'Bivši direktor Vodoopskrbe prima plaću iako ne radi već godinu dana'

Predstavnici zagrebačkog HSLS-a istaknuli su kako Gradska uprava doprinosi netransparentnom i stranačkom kadroviranju u ustanovama u kulturi i ostalim gradskim tvrtkama. Podsjetili su na slučaj natječaja za izradu web stranice u Centru za kulturu Maksimir gdje je izabrana "Slobodne domene Zadruga". Proteklog tjedna, podsjećaju, postalo je vidljivo da imenovana Zadruga,koja je ujedno imala i najskuplju ponudu, nije uspjela u zadanom zakonskom roku izraditi projekt za koji je odabrana .

-Predlažemo da se zbog toga poništi natječaj za izradu web stranice Centra za kulturu Maksimir i zatraži povrat sredstava od navedene Zadruge te da se raspiše novi natječaja na kojem će prioritet imati tvrtke ili obrti koji doprinose zagrebačkom proračunu, a ne Udruge ili Zadruge- poručio je predsjednik zagrebačkog HSLS-a Darko Klasić.

Smatra kako je nedopustivo da se novcem Zagrepčana stvara klijentelističko-interesna mreža stranke Možemo, što je samo po sebi licemjerno jer u javnom prostoru i u izbornoj kampanji Možemo zastupa politike koje su u suprotnosti s onima koje provode svakodnevno u Zagrebu.

Gradski skupštinar Alen Lochert poručio je pak kako je na 29. sjednici Gradske skupštine, pet dana nakon tragičnog odrona na Jakuševcu, na aktualnom satu tražio sam od gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu ostavi dokumente o zaštiti na radu za podružnice iz kojih su bili nesretni radnici. Navedene dokumente nikad, dodaje, nije dobio, unatoč tome poslanim požurnicama.

-Ovo je samo jedan primjer gradonačelnikove samovolje i njegovog opstruiranja rada gradskih zastupnika. Bilo koji zaposlenik bilo koje tvrtke i bilo kojeg tijela lokalne samouprave, dobio bi otkaz kad bi se na ovakav način oglušio na izvršenje svoje obveze. Ovo nije izuzetak, nego pravilo, jer niti za druga postavljena pitanja i zahtjeve koji su gradonačelniku nezgodni, zastupnici ne dobivaju odgovore u propisanom roku, čak niti kad se radi o sasvim jednostavnim zahtjevima- kazao je Lochert.

A HSLS-ov Kristijan Jelić istaknuo je pak kako su u posjedu informacija da bivši direktor Vodoopskrbe i odvodnje Davor Poljak i dalje zaposlen u toj Holdingovoj podružnici iako je smjena nastupila prije više od godine dana. -On je na temelju svog ugovora o radu, koji nikad nije otkazan, i dalje na radnom mjestu direktora društva. Uprava Holdinga je razriješila gospodina Poljaka funkcije direktora društva, ali s obzirom na to da mu nije otkazan ugovor o radu i ponuđen novi, on više od godinu dana prima plaću kao direktor. Usto, s obzirom na to da više nema dužnosničku funkciju otvorio mu se put da prema kolektivnom ugovoru uz plaću prima i regres, božićnicu, uskrsnicu, prijevoz, dodatak na doktorat i time postaje najplaćeniji zaposlenik ViO-a, a vjerojatno i Holdinga-istaknuo je Jelić

Dodao je i kako trenutno ViO ima oko 75 tisuća korisnika kojima se obračunava potrošnja vode putem brojila koja nisu zakonski baždarena svakih pet godina. Osim što se mogu očekivati financijske kazne od strane inspekcija, postoji i realna opasnost od tužbi korisnika, odnosno u slučaju da korisnici kojima nije umjereno brojilo prestanu plaćati uslugu ViO nema nikakvu zakonsku osnovu za naplatu, zaključio je Jelić.

