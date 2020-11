Oporba će u prvom krugu imati više kandidata, u drugom će podržati onog koji prođe

U prvom će krugu izbora za gradonačelnika oporba od centra do ljevice istaknuti više kandidata, no onog koji prođe u drugi, podržat će svi ostali, kazao je u subotu Renato Petek, nezavisni zastupnik gradske Skupštine koji je nedavno istakao svoju kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika. U sklopu kampanje ovoga je vikenda obišao Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava te ukazao na neke od problema koje je tamo zatekao.



-U Dubravi ima puno problema koje ne rješavaju, a mnogi prijedlozi mjesne samouprave se uopće ne uvažavaju. Zbog toga je potrebno mjesnoj samoupravi dati veće ovlasti - smatra Renato Petek koji kao neke od gorućih problema ističe Trnavu koja još uvijek nema prijelaz preko željezničke pruge, usprkos svim peticijama i prosvjedima. Svoju je kampanju Petek krajem listopada započeo pred zgradom gradske uprave te nastavio u Sesvetama i Dubravi jer potonje dijelove grada uz Novi Zagreb zapad smatra kritičnim točkama u kojima gradonačelnik nije riješio ključne probleme.

Reforma mjesne samouprave



-Neki građani Dubrave još uvijek nemaju kanalizaciju i vodovod, a veliki problem je i s parkiranjem. Na zagrebačkom području čak 90.000 ljudi nema kanalizaciju a oko 60.000 nema vodovod! Iako vijećnici stalno upozoravaju na to, urgentni se problemi ne rješavaju - kaže kandidat za gradonačelnika te ističe da na razini Zagreba mjesna samouprava ne funkcionira i treba ju reformirati.

-Gradske bi četvrti trebale dobiti pravnu osobnost po uzoru na ono što imaju svjetske metropole. Time bi im se omogućilo da povlače sredstva iz EU fondova i samostalno razvijaju svoje područje. Ključno je da mogu upravljati i realizirati prioritete, a ne kao do sad, slati odluke na gradsku četvrt što se prosljeđuje gradonačelniku koji potom stihijski odlučuje što će se raditi a što ne. Ključno je da se to promjeni - kazao je Petak koji otkriva da oporba ima strategiju kojom namjerava pobijediti na izborima.



-U prvom izbornom krugu gradska će oporba od centra do ljevice imati više kandidata, no u drugom će izabrati jednog kojeg će podržati svi ostali - iznio je planove te dodao da oporba još uvijek razmišlja o optimalnom broju lista s kojim će izaći na izbore i osvojiti većinu u Skupštini te postaviti svog gradonačelnika.

Cilj je, kaže Petek, da pet klubova od centra prema ljevici pronađe način da osvoji većinu u Skupštini te da oporba ne ponovi stare greške koje su gradonačelniku omogućile da nesmetano i udobno vlada već 20 godina.

'Parkiranje' Šegote



-Da su na prošlim izborima Sandra Švaljek i Anka Mrak Taritaš nastupile skupa, Bandića ne bi bilo. Da su u drugom krugu Tomislav Tomašević i Sandra Švaljek podržali Anku Mrak Taritaš, Bandića ne bi bilo. Tko god od nas ode u drugi krug, imat će podršku ostalih - kazao je Večernjem Petek pri tome misleći na pet zastupničkih klubova u Skupštini - klub SDP-a, Lijevi blok te klubove HSLS-a, Glasa i nezavisnih kandidata kojem i sam pripada.

-U drugom ćemo krugu svi stati iza onog koji bude stajao nasuprot Milanu Bandiću ili kandidatu HDZ-a. Moramo proučiti cijeli sustav i vidjeti koji je najbolji put da se dođe do promjene. Moramo razgovarati o tome kako sastaviti kvalitetan tim kompetentnih ljudi koji će kvalitetno upravljati Zagrebom. Ti će razgovori tek uslijediti. Za sad smo kandidature istakli kolega Maras, kolega Tomašević, kolegica Mrak Taritaš i ja pa je od centra prema lijevo za sad četiri kandidata - objasnio je Petek te prokomentirao i nedavnu smjenu Patrika Šegote s mjesta šefa gradskih groblja zbog afere kućice za cvijeće.



-Smijenio ga je s jednog mjesta i postavio na drugo te ga praktički nagradio. Doduše, malo prikriveno jer to je način na koji gradonačelnik rješava svoje probleme. On imenuje svoje pročelnike i ravnatelje poduzeća i kada mu netko našteti zbog medijskog pritiska on ih smijeni, ali ih parkira negdje drugdje kao što je parkirao Šegotu u Zagrebačkom parkingu. Na taj će se način pobrinuti da šute i to je njegov način vladavine. Milan Bandić se često u medijima predstavlja kada kao superman koji rješava probleme nastale tako što je netko od njegovih bliskih suradnika nešto zeznuo - bocnuo je svog rivala nezavisni skupštinar.