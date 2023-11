Odlične vijesti za ljubitelje leda: U petak počinje sezona klizanja na Šalati, evo detalja

Nakon što su konačno stigle i niže temperature došlo je vrijeme za klizanje pod vedrim nebom na najpopularnijem zagrebačkom klizalištu smještenom na Šalati koje novu sezonu započinje u petak 17. studenoga 2023..

Termini za građanstvo su srijedom, četvrtkom i petkom od 18:00 do 19:30 sati, subotom i nedjeljom i blagdanom od 10:45 do 12:15, te poslijepodne od 18:00 do 19:30 i navečer od 20:15 do 21:45 sati.

Cijena ulaznice iznosi 3,00 EUR radnim danom i u jutarnjim terminima vikendom, a 4,00 EUR vikendom poslijepodne i praznikom/blagdanom. Svi oni koji bi klizali a nemaju svoje klizaljke mogu ih posuditi na Šalati po cijeni od 3,00 EUR radnim danom i vikendom ujutro, te za 4,00 EUR vikendom poslijepodne i navečer.

