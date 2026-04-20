Napad u Zagrebu: 29-godišnjak nasrnuo na članove obitelji, žena teško ozlijeđena

U subotu navečer na Peščenici dogodio se napad u kojem su ozlijeđene dvije osobe, među njima i maloljetnik. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, oko 19.30 sati 29-godišnjak je fizički nasrnuo na članove obitelji – 55-godišnjakinju i maloljetnu osobu. U napadu su oboje zadobili ozljede. Liječnička pomoć 55-godišnjakinji pružena je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok je maloljetnik prošao s lakšim ozljedama. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka

osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/