Prvi test nove prometne regulacije na Trešnjevki: Jeste li jutros zapeli u gužvi na Vukovarskoj?

Ponedjeljak je donio prvi pravi uvid u novu prometnu regulaciju na Trešnjevki, uvedenu proteklog vikenda zbog opsežnih radova na Vukovarskoj. Od subote, 18. travnja, promet Ulicom grada Vukovara u smjeru zapada više nije moguć pa se vozači preusmjeravaju na okolne ulice, a jutarnja špica pokazala je kako bi promet mogao izgledati u mjesecima koji slijede. Vožnja Vukovarskom sada je moguća samo u smjeru zapad–istok, dok se promet iz smjera istoka prema zapadu odvija obilazno preko Ulice Florijana Andrašeca, Tratinske i Ozaljske. Upravo na tim pravcima već su zabilježena zagušenja, osobito u vrijeme odlaska na posao.

Istodobno su otvorene dionice Tratinske i Andrašecove, gdje je uvedena i nova regulacija – u Andrašecovoj su uspostavljene dvije prometne trake prema sjeveru, uz prilagodbe raskrižja, skraćivanje prometnih otoka i djelomično izmještanje parkirnih mjesta. Riječ je o radovima na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na potezu od Ozaljske do Savske ceste, koji su započeli krajem ožujka, a glavnina se izvodi od 11. travnja i trajat će sve do početka rujna. Tijekom radova provodi se i mikrotuneliranje ispod prometnica i tramvajske pruge, zbog čega su na pojedinim lokacijama privremeno izmješteni semafori i pješački prijelazi.

Iz Grada ističu kako će projekt dugoročno osigurati stabilniju i sigurniju opskrbu vodom te smanjiti puknuća cijevi. Nakon završetka radova na vodovodu, slijedi i uređenje kolnika s naglaskom na sigurnije kretanje pješaka i biciklista, dok se tijekom ljeta planira i zamjena tramvajskih skretnica na raskrižju Vukovarske i Savske.