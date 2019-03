Obnovljen dio Oktogona. Kupola će biti gotova u veljači 2020.

Micali su ih jednu po jednu. Na stotine dasaka koje su stajale na skelama iznad pješačkog prolaza radnici su uklonili u svega nekoliko dana. A kad su otvorili pogled prema vitrajima, starinskim lusterima, štukaturama i ostalim ukrasima, gotovo da nema Zagrepčana koji nije stao ili barem usporio kako bi vidio obnovljeni dio prolaza Oktogon.

Još se uvijek radi na završnim detaljima kraka koji gleda na Trg Petra Preradovića. Pa se tako može naići na simpatične ličioce koji sa slušalicama u ušima farbaju sitne utore. Kiparsko-restauratorski radovi na arhitektonskoj plastici, kaže Dinko Bilić, pročelnik Ureda za izgradnju grada, još su uvijek u tijeku i rade se pod nadzorom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i svaki detalj oko restauracije prolaza u zgradi sagrađenoj 1899. godine.

Skele uništile promet

No u potpunosti je obnovljen stakleni krov u tom dijelu prolaza i završeni su radovi na zaštitnoj čeličnoj mrežastoj konstrukciji krova. Dovršena je i obnova okvira i staklenih ploča, koje su morale biti demontirane i odvezene u radionicu kako bi se izradile istovjetne za ponovnu ugradnju. Takve se ploče, naime, više ne izrađuju, a izradile su se replike koje odgovaraju izvornoj zamisli arhitekta Josipa pl. Vancaša.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Izvedeni su i bravarski radovi na bravarskoj nosivoj konstrukciji kupole i vitraja, a obnovljene su i montirane i svjetiljke – kaže Dinko Bilić. Ugradili su čak i sustav klima-uređaja u odvodne žljebove u jedan i u drugi krak prolaza kako bi se spriječilo smrzavanje i stvaranje vlage u međuprostoru staklenih opni. A još uvijek se radi na centralnoj kupoli i drugom dijelu prolaza, prema Ilici. Kad će s te strane skinuti skele, iz Grada zasad ne otkrivaju, osim da je ugovoreni rok završetka svih radova – veljača 2020. godine.

– Trenutačno su demontirani elementi vitraja kupole koji su radnici zapakirali u drvene sanduke te su odvezeni u radionicu – kaže Dinko Bilić. Skidanju skele s dijela Oktogona najviše su se razveselili obrtnici koji u prolazu drže radnju, a kojima je, kažu, promet drastično pao otkako je počela obnova u travnju 2017. godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Ljudi su izbjegavali ovuda prolaziti jer nisu bili sigurni je li prohodno. Masa njih, čak i Zagrepčani, znali su nas pitati može li se proći. Da ne govorimo o turistima, kojih je prije dnevno bilo na stotine, a sada ih uopće vodiči ne dovode jer nemaju što vidjeti – kaže Nikola Palić, djelatnik zlatarne Kolveshi, koja se nalazi u dijelu prolaza koji je još “pod skelama”. Kad će ih skinuti, kaže Palić, ni njima još nitko nije rekao, a obnova u svakom slučaju, složit će se obrtnici, traje predugo.

Želimo manje najamnine

Trebala je, naime, biti gotova godinu dana od početka radova, no tek kad su se skele postavile te restauratori procijenili stanje, shvatili su da su vitraji centralne kupole u puno lošijem stanju nego što su predvidjeli. Prilikom otvaranja radova gradonačelnik Milan Bandić obećao je obrtnicima da će im nadoknaditi štetu ako im promet padne u odnosu na prošlogodišnji, no to je rekao tada, a kasnije, kažu obrtnici, više to nije spominjao.

– Smanjili su nam najamninu za pedeset posto, no postoje i druge obaveze i davanja, poput računa za struju, vodu, plin, grijanje... Nitko ne pita možete li to platiti – kaže Palić, dok Marina Čulo, koja je s partnericom tek otvorila čokolateriju na obnovljenoj strani prolaza, kaže da su zasad zadovoljni prodajom, a nakon skidanja skela, nada se, bit će još bolje.

