Bandić bi sad bazen s karting staze prebacio na ŠRC Špansko

Čekali su ga kao “ozebli sunce”. I razveselili se kad su prije točno godinu dana vidjeli kako bi bazen u njihovu kvartu mogao izgledati. Idejno rješenje kompleksa bio je prvi konkretan korak nakon više od desetljeća gradskih obećanja, koji je prekinuo dotadašnja nagađanja stanovnika Španskog.

Tada više nije bilo upitnika. Točno su znali – u njihovu susjedstvu imat će zgradu od sedam tisuća kvadrata s dva bazena, tribinama za 250-300 gledatelja, kafićem i zalogajnicom, prostorom za saunu te dvoranom za gimnastiku. Sve se to, prema procjeni arhitekata, trebalo izgraditi do 2021. godine. Uz jedan uvjet – ako sve prođe glatko. Odnosno, ako se na vrijeme raspiše natječaj za projektnu dokumentaciju i dobije građevinska dozvola te ako ne bude poništenja natječaja.

Traži se odšteta

No godinu dana nakon objave idejnog rješenja dobivenog natječajem koji je raspisao Grad Zagreb kao investitor, projekt se nije maknuo s mrtve točke. I ne samo to. Od njega će se, kako je najavio gradonačelnik Milan Bandić na nedavnoj sjednici Gradske skupštine, najvjerojatnije i odustati, i to sve zbog sudskog procesa koji Grad vodi s dugogodišnjim koncesionarom kartinga Željkom Gredičakom. Njemu je 2015. istekla koncesija koju je dobio na 20 godina. Budući da je sve izgrađeno na gradskom zemljištu, tražili su ga da iseli. No Gredičak se nije dao inzistirajući da mu se isplati naknada za neamortizirani dio vrijednosti poslovne zgrade.

– Spor može potrajati još godinu dana, a može i osam. Zato sam dao nalog da se paralelno razmatra kao lokacija za bazen športski centar Špansko – rekao je Bandić. Ta je reakcija razljutila Gredičaka, koji tvrdi da spor nije prepreka za gradnju.

– Dio na kojem bi trebao niknuti kompleks imovinski je “čist”, zemljište i cijelu stazu predao sam Gradu na upravljanje i oni mogu, što se mene tiče, gradnju bazena početi već sutra – govori Gredičak, dodavši da se spor vodi samo oko zgrade u kojoj je djelovao karting centar, koju je sagradio vlastitim novcem. Zgrada je, kaže Gredičak, udaljena nekoliko stotina metara od mjesta gdje bi trebao niknuti kompleks. Tijekom suđenja, kaže Gredičak, Gradu je izašao i u susret jer mu je, prema procjeni stručnjaka koje je on angažirao, Grad trebao za obeštećenje za neamortizirani dio vrijednosti poslovne zgrade isplatiti šest milijuna kuna, a procjena Grada bila je dva milijuna, pa je Gredičak pristao i na četiri, što je Gradu i dalje bilo previše.

– Ne mogu se s Gredičakom “pogađati ko na placu” jer to nije moj, nego gradski novac – pravdao se Bandić Vladimiru Andriću, predsjedniku zagrebačkog HSLS-a, koji je u Skupštini potaknuo pitanje bazena u Španskom. Zemljište tamošnjeg ŠRC-a, kaže Andrić, ujedno i dugogodišnji predsjednik Gradske četvrti Stenjevec, također nije imovinski riješeno, a mjesta u Španskom za takav kompleks jednostavno nema.

Prikupili i 2000 potpisa

– Postoji površina u Parku hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, no premala je. Vijeće GČ prije četiri godine tražilo je izmjenu UPU-a koji obuhvaća karting kako bi se promijenila i namjena zemljišta u R1, odnosno pretežno sportsku. To je bio uvjet da se krene u realizaciju projekta – govori Vladimir Andrić. No poslije su saznali da je u vrijeme dok se izrađivao idejni projekt gradska uprava ponovno zatražila promjenu namjene, no ovaj put s R1 (pretežito sportske) u M (mješovitu).

– Vijeće gradske četvrti potom je prilikom promjena GUP-a zatražilo da se vrati namjena u R1, no gradska uprava je zahtjev ignorirala – kaže Andrić, dodajući da je zagrebački HSLS još 2011. prikupio potpise više od 2000 stanovnika Stenjevca za izgradnju bazena.

Video: Osnivanje sportskog megaholdinga