Bandić obećao novu liniju 'već idući tjedan'. Građani pitaju – koji je to tjedan

Ostalo nam je povezati naselje Iver i Sesvetski Kraljevec s Dumovcem, to ćemo napraviti jednim minibusom, za početak, a ako će biti veća potreba uvest će se normalni autobus, već idući tjedan”. Obećao je to gradonačelnik Milan Bandić kad je, prije nešto više od mjesec dana otvarao produženu autobusnu liniju 276 s Kvaternikova trga do Dumovca. Dumovec će, rekao je tada, povezati s Iverom, kako nitko ne bi morao hodati više od 500 metara do svoje stanice. No tjedan dana već je odavno prošlo, a građani Ivera i Dumovca pitaju se – gdje je zapelo.

Potrebno proširenje mosta

– Kad bi autobus iz Dumovca došao do Ivera, barem bismo bili povezani s centrom grada i ne bismo morali ići na jedini autobus kojim smo spojeni s ostatkom Zagreba. Linija 269 sada vozi od Ivera do Borongaja, no zato što ide kroz Sesvete i Dubec, treba joj četrdeset minuta do Borongaja, a u vrijeme kad svi idu s ili na posao i više. No to je tek jedan od apsurda inače lijepog naselja. Imamo olimpijski bazen u središtu kvarta u kojem 90 posto stanovništva čine mlade obitelji s djecom do pet godina, koji takav bazen kao neplivači ne mogu koristiti, a i moramo ih voditi u vrtić u Sesvete jer u ovom u naselju nema mjesta. Vrtić u Iveru pohađaju djeca koja žive izvan njega. Možete misliti kako je onda roditeljima koji nemaju automobil – kažu Zorica Milić, Kristina Pokrajčić i Anita Hrka, mlade majke koje jedva čekaju da se Iver i Dumovec spoje jednom autobusnom linijom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Isto govore i majka i kći Ružica Kasalo i Josipa Tirić dodajući da do autobusnog okretišta, na kojem stoji autobus 269, potrebno hodati desetak minuta, a bilo bi i zgodnije i da tu liniju preusmjere kroz naselje s obzirom na to da sad vozi pored kvarta, po Dugoselskoj ulici. Problem u spajanju Dumovca i Ivera autobusom, kažu u ZET-u, jest preslab most u Gornjem Dumovcu, a prije produljenja linije potrebno je ispuniti nekoliko prometno-tehničkih uvjeta na budućoj trasi. No da bi se Dumovec i Iver spojili, smatra stanovnik Dumovca Josip Karadža, ne mora se nužno ići preko spornog mosta, odnosno putem koji predlažu ZET i Grad Zagreb. Potrebno je malo izmijeniti trasu, kaže, što bi značilo asfaltiranje tek 800-tinjak metara zaobilaznog puta ili preusmjeravanje autobusa preko čvora Ikea.

– O spajanju Dumovca i Ivera slušamo već godinama pa sam si dao truda i sve dobro proučio. Mojom trasom omogućio bi se lakši prilaz. Trebalo bi napraviti tek jednu stanicu ispred groblja u Cerju, a za ostale stanice postoje nogostupi u koje bi se moglo “ući”, u Cerskoj ulici i na istočnoj strani groblja Cerje ili se mogu koristiti i postojeća stajališta, odnosno okretište Dumovec, Bilogorska, Sesvetski Kraljevec – Dugoselska ulica, Drenčec, Glavničica i Laktec – kaže Josip Karadža. No izgleda da zasad iz Gradskog ureda za izgradnju grada i promet ostaju pri svojoj odluci da trasa ide preko mosta koji nadsvođuje kanal Črnec, a da bi do spoja Dumovca i Ivera došlo, objašnjava predsjednik gradske četvrti Sesvete Stjepan Kezerić, potrebna je rekonstrukcija i proširivanje ceste te mosta.

Riješeni i imovinski odnosi

Natječajna dokumentacija za postupak javne nabave kojim će se odabrati projektant glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i proširenje mosta, dodaje pročelnik Ureda za izgradnju Dinko Bilić, u pripremi je, a idejni projekt već je izrađen te su riješeni imovinskopravni poslovi.

– Pokrenuta je i izrada projektne dokumentacije za proširenje Franjčevićeve ulice, od izgrađenog autobusnog okretišta kod Ulice III. Dumovečki lug do Ulice Vinka Sedinića, kao i za proširenje Ulice Vinka Sedinića, koje su na trasi planirane autobusne linije – ističe D. Bilić te dodaje da će tijekom godine izgraditi i nova autobusna stajališta u Ulici Ive Politea, sjeverno od raskrižja s Ulicom Vinka Sedinića, za što je u tijeku izdavanje građevinske dozvole. A da bi autobus 269 vozio kroz Iver, prvo moraju rekonstruirati raskrižje Dugoselske i Ulice Mladena Halape, za što je izrađen idejni projekt te će u idućem periodu, kaže Dinko Bilić, podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

