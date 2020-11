Na trasi su produljene ceste, a kuće su im za rušenje: 'Morat će ju skrenuti jer se iz svoga doma ne mičem'

Zbog selidbe je kuća Jadranke Mužine u Netretićkoj ulici ovih dana u pravom metežu. I dok sve što posjeduje pažljivo sprema u kutije, ne skriva žaljenje što napušta dom u kojem je provela cijeli svoj život. No ona ga, kaže, napustiti mora, jer će jednog dana zasigurno biti sravnjen sa zemljom. Njezina je kuća, naime, jedna od stotinjak koje stoje na planiranoj trasi produžene Baštijanove koja bi se protezala od Ulice Dragutina Golika pa sve do Rudeške i Zagrebačke ceste, a da bi se taj plan ostvario, potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnicima. Jadranka Mužina jedna je od sretnica koja se uspjela pogoditi s Gradom, za što joj je trebalo “samo” nešto manje od 50 godina.

A na listi su za rušenje

Projekt je u GUP uvršten još početkom sedamdesetih godina i od tada se na njemu radi.

– Imala sam tada 18 godina, a sad sam početkom mjeseca otišla u mirovinu. No napokon je to riješeno, a novcem koji sam dobila za svoju kuću kupila sam stan u centru Zeline. Nažalost, platili su mi samo za kuću, ali ne i za duševne boli i probleme koje sam desetljećima imala zbog ove situacije – kaže J. Mužina pa pojašnjava da je njoj i ostalim vlasnicima čije su kuće na ovoj trasi zbog projekta onemogućeno raspolaganje svojim nekretninama. Nisu ih smjeli, dakle, ni prodati niti na njima išta graditi, s obzirom na to da će sve jednog dana biti srušeno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL DKS_56229160 10.11.2020., Zagreb - Zbog zastupnickog pitanja zastupnika Tomislava Stojaka oko produzetka Bastijanove i gradonacelnikovog odgovora da je to sad prioritet. U Netretickoj i Sosickoj ulici u naselju Rudes grad je krenuo u otkup kuca i zemljista koja se nalaze na trasi ceste. Jadranka Muzina sa sinom Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Ljudi zato nisu mogli dobiti građevinsku ni bilo kakvu dozvolu. Naša djeca nisu mogla, da su htjela, graditi sebi kat ili krilo kuće, već su morali ulaziti u kredite, najam, da mogu imati samostalan život – objašnjava Jadrankina sestra Biserka Đurek.

Da je ova obitelj u biranom društvu onih koji su se s Gradom dogovorili, govore brojke koje smo dobili od Ureda za upravljanje gradskom imovinom. Na projektu će se raditi u dvije etape, od kojih je prva od Golikove do Rudeške ceste, a imovinsko-pravni odnosi riješeni su s jednom obitelji s tog područja.

– Dovršen je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti za pet nekretnina, a za četiri je pokrenut postupak izvlaštenja – kažu u Gradu. Druga etapa trase prolazit će od Rudeške do Zagrebačke ceste, a na njoj su imovinsko-pravni odnosi riješeni s četiri vlasnika, dok se na izvlaštenju radi na jednoj nekretnini.

– Postupak izrada procjembenih elaborata je u tijeku za pet nekretnina, kao i pokušaj sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za njih 18 – ističu u Uredu za upravljanje gradskom imovinom.

I cijela priča mogla bi potrajati još godinama jer postoje i oni koji na dogovor ne namjeravaju pristati “ni pod razno”. Poput Miroslava Habijanovića koji je spreman, ako treba, biti onaj zbog kojeg će se buduća cesta morati pomicati kako bi zaobišla njegovu parcelu.

– Ja se iz svoje kuće ne dam. Možda ako mi ponude ne znam kakvu cijenu jer za ono što slušam da se nudi susjedima ne možeš kupiti ništa osim stana. Ja sam sebi ovdje sredio sve, uredio... I ne namjeravam se toga odreći – kaže starosjedilac u toj ulici.

Micati se ne namjerava ni Ankica Bogović iz Šošićke. Njezina nekretnina nije još, kaže, dobila procjenu, no koliki god da iznos bude, ona svoj dom ne želi napuštati.

– Nije stvar u novcu. Moja obitelj voli ovamo dolaziti svaki dan, iako su se odselili – govori nam.

Da se cijela stvar ubrza, apelira se desetljećima, a tema je redovna i u političkim krugovima. Skupštinski zastupnik Tomislav Stojak stalno postavlja pitanje kad će doći do nekog ozbiljnijeg pomaka, a tako je bilo i na posljednjoj sjednici. Gradonačelnik Milan Bandić tad mu je prvi put rekao da je produženje Baštijanove jedan od prioriteta.

– Baštijanovu treba riješiti jer su njezini stanovnici bespomoćni. Sve se to radi jako sporo, projekt se treba što prije realizirati ili izbrisati iz prostornih planova – kaže Stojak koji napominje da se riječ o projektu koji će biti vitalan za cijeli zapadni dio grada.

– Produžena Baštijanova rasteretila bi Aleju grada Bologne i ostale važne ceste, a prometna povezanost ondje je loša – objašnjava zastupnik.

Dozvole su spremne

U kojoj je fazi projekt upitali smo i Grad te saznali da su za obje etape izrađeni idejni projekti, ishođene lokacijske dozvole, izrađeni i ovjereni parcelacijski elaborat i elaborati procjene vrijednosti nekretnina, a sva potrebna dokumentacija dostavljena je Gradskom uredu za upravljanje imovinom na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.