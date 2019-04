Obaram Guinnessa: Guram auto 100 km po gradu

– Mama me kao malog vodila u knjižnice i uvijek sam čitao o Guinnessovim rekordima, to me fasciniralo, ali i inspiriralo da napravim dosta stvari u životu pa sam rekao da možda i ja jednog dana inspiriram ljude – započinje svoju priču Tomislav Lubenjak koji će iduće subote i nedjelje nastojati oboriti Guinnessov rekord – u 24 sata pokušat će prijeći 100 kilometara gurajući automobil od 730 kg s vozačem. Podvig će se dogoditi između Zagrepčanke i Donjih Svetica – taj potez prijeći će 25 puta.

Prati ga tim od 30 ljudi

Ovaj bivši košarkaš igrao je dvije godine u Poreču u drugoj ligi, a s dvadeset je dobio punu stipendiju za Avila University u Kansasu gdje je studirao kineziologiju. Nažalost zbog jednog pravila i ozljede nije ostvario karijeru u sveučilišnoj košarci.

– Nisam mogao igrati prvu sezonu jer sam tu igrao drugu ligu, a to oni vode kao profesionalno. Nakon toga sam slomio ruku, a još godinu kasnije imao sam rekonstrukciju ligamenata skočnog zgloba – pa kad tri godine ne igraš, izađeš malo iz štosa – kaže Tomislav koji se nakon diplome vratio u Hrvatsku i zaposlio kao trener.

U želji da inspirira odlučio se za ovu nesvakidašnju avanturu koja će se odviti od Zagrepčanke do Donjih Svetica. S njim će biti i vozači koji se prema Guinnessovu pravilniku mijenjaju svaka 4 sata. Trenutačni svjetski rekord u kategoriji je 82,28 km, a drži ga Poljak Przemyslaw Marczewski, dok rekord guranja automobila u paru od 95,07 km nose Makedonci Aleksandar Čekorov i Aleksandar Smilkov tako da će Tomislav “prešišati” i njihovu kategoriju ako uspije u svom naumu. Vježba gurajući svoj Twingo, ali i svaki dan trenira dva sata u teretani. Njegov tim čine obitelj i prijatelji, a kad se pribroje zaštitari i policija – u dvadesetčetverosatnoj avanturi pratit će ga tridesetak ljudi. Ovo mu nije prvi izazov koji si je zadao; vozio je bicikl 100 kilometara i prošao cijeli Zagreb za pet, a zatim je glavni grad odlučio proći hodajući za što mu je bilo potrebno osamnaest sati.

Pet kilometara po satu

Okušao se i u disciplini čiji rekord želi oboriti. – Gurao sam automobil 50 kilometara 10 sati, otprilike pet kilometara po satu i taj mi tempo najviše odgovara. Imat ću pauze svakih pola sata po dvije-tri minute – kaže Tomislav. Posljednji tjedan prije životnog izazova provest će u strogoj karanteni kako bi odmoran krenuo u pustolovinu.

– Želim svojim pothvatom inspirirati druge. Mislim da svatko može biti bolji u onom što radi – bio to profesor fizike ili fotograf, uvijek se može bolje – kaže ovaj optimistični mladić i dodaje kako mu psihičke pripreme nisu potrebne jer se sportom bavi od sedme godine.

– Čovjek očvrsne od tog. Puno veće probleme ljudi moraju “gurati”, a ja guram samo 24 sata – zaključuje Lubenjak.

Pogledajte i video Ljestve mu se zabile u auto