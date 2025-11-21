Naši Portali
PRESELILI IH I S EUROPSKOG TRGA

Nervoza i skučen prostor: Prvi dan prodavača s Dolca na Splavnici

Zagreb: Prodavači s Dolca od danas Pod zidom i na Splavnici, cvjećari na Trgu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
21.11.2025.
u 11:00

– Kao nogometna lopta smo, bacaju nas ovamo onamo. Prerano je za konkretne dojmove, ali nadam se da će ovdje ipak biti bolje nego na Europskom trgu. Tamo sam bila izolirana, ljudi me nisu ni primijetili i promet mi je bio jako loš – kaže jedna prodavačica.

Gužva i nevoza. U te dvije riječi može se sažeti prvih par radnih sati prodavača s Dolca koji su danas, zbog Adventa, preseljeni s Europskog trga i raspoređeni na Splavnicu, Ulicu Pod zidom i prvih dvadesetak metara Tkalčićeve, dok su se cvjećari koji su ondje radili preselili na Trg bana Jelačića. I tako će biti najmanje do kraja Adventa, a povratak na Dolac, prema najavama, neće biti moguć još najmanje godinu dana.

Druga, smještena tik uz nju, zatečena je prostorom koji su dobili. – Strašno. Šokirana sam. Guramo se svi, nemamo gdje sa stvarima. Svi su nervozni. Štand od tri metra su mi dali. Danas srećom nije došla jedna prodavačica koja će biti do mene pa sam se malo proširila, ali i dalje ne znam gdje s jabukama, gdje s krumpirima... Robu dovozimo kolicima, stanemo kod katedrale pa nizbrdo guramo sve to nestabilno… Na Europskom smo imali manje prostora nego na Dolcu, a ovdje još manje. Što se tiče prometa, još je rano za komentirati – govori.

Ipak, ima i onih koji pokušavaju situaciju gledati pozitivnije. – Ako ćemo gledati dobru stranu, sada smo bliže hali s jajima i mliječnim proizvodima i ribarnici. Svi smo na istom potezu, što je kupcima logičnije i možda im bude jednostavnije obilaziti nas – kaže jedan od prodavača.

Obnova Dolca trajat će najmanje godinu dana, prodavači očajni zbog nove lokacije
Komentara 1

TM
trade_mark
11:22 21.11.2025.

2015. godine, pred točno 10 godina naš predragi i voljeni milan je sanirao dolac. ovo je rezultat. uzmimo minutu i zahvalimo mu u našim molitvama.

Kupnja