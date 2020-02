Nema više čepova, bukobrani 'štite i od propuha', ali rotor i dalje muči Kajzericu

Prije dva i pol tjedna u promet je pušten novi remetinečki rotor, a već sljedeći dan lista prigovora vozača i stanovnika okolnih kvartova bila je poprilično duga. Jedni su se žalili na semafore posred kružnog toka, drugi na to što su se i dalje stvarale gužve, a treći su strahovali da bukobrani postavljeni kod Savskog gaja neće pomoći u borbi s prometnom bukom. No, čini se da se “ploča okrenula”.

Neke ipak bude u zoru

– Prvi radni dan nakon puštanja rotora u promet bilo je gužve pa smo se zabrinuli, ali sad je sve odlično. Većih je zastoja bilo dok se ljudi nisu priviknuli, no promet trenutačno teče bez problema, pa čak i s ovim semaforima koji su se pokazali kao dobro rješenje – kaže Ivana Sambolec, koja živi na Nehruovu trgu, tik do samog ulaza u remetinečki kružni tok. Zbog njegove blizine, dodaje, mislila je da bukobrani neće biti dovoljno efikasni, ali i s tim je na kraju ispala zadovoljna.

– Uopće ne čujem promet, bukobrani rade besprijekorno – ističe Ivana Sambolec, a slaže se i Zdenka Ivančić, njezina susjeda iz Savskoga gaja.

– Iskreno, oduševljena sam, imam osjećaj kao da auti samo plove pokraj nas. Nemam više ni propuha u stanu jer ga zid bukobrana štiti od vjetra – govori Zdenka Ivančić. Nerijetki u kvartu također hvale to što se, osim prometnica, na rotoru rade i biciklističke i pješačke staze, a one će, kao i tramvajske pruge, biti završene u sljedećim mjesecima.

– Zahvaljujući stazama, promet će za bicikliste i pješake biti sigurniji, što je odlično jer se svi sjećamo koliko je nesreća bilo na starom rotoru – ističe Zlatko Šoštarić.

No, nisu svi u Savskome gaju zadovoljni. Zgrada u kojoj žive Milica Serdar i Silvana Markić, na Nehruovu trgu 4, kao i nekoliko okolnih, nisu obuhvaćene novim bukobranima pa ih zvuk automobila na putu prema rotoru, govore, budi svako jutro u cik zore.

– A zamislite samo kako će biti na proljeće i ljeto kad budemo držali prozore otvorenima. Trebalo bi dodati još bukobrana za našu i druge zgrade u blizini Avenije Dubrovnik – kaže Silvana Markić.

I dok stanovnici toga naselja, ali i Laništa i Remetinca, ističu da su, zahvaljujući novoj prometnoj regulaciji, sada ponovno povezani s ostatkom grada, to se ne može reći za one na Kajzerici. Zbog završnih su radova Riječka i Remetinečka cesta kod Jadranskog mosta i dalje zatvorene, kao i Ulica Mate Parlova, pa stanovnici Kajzerice još imaju samo jedan ulaz u kvart i izlaz iz njega, i to po Cimermanovoj. A tako će i ostati sve do 31. ožujka, kada se Remetinečka i Riječka cesta puštaju u promet, dok će Ulica Mate Parlova biti blokirana barem do službenog otvaranja rotora 1. svibnja. No, čini se da se barem dio njih nakon gotovo dvije godine čekanja dobrano oboružao strpljenjem.

– Oni koji sad prigovaraju na probleme u kvartu trebaju samo pričekati da se svi radovi dovrše pa ćemo biti na svome – kaže Tomislav Sudić, koji živi u naselju.

Mnogi, međutim, ističu kako im strpljenje neće pomoći u rješavanju drugog gorućeg problema, a to je prometna povezanost kvartova zapadno i južno od rotora s Kajzericom. Po novoj prometnoj regulaciji na rotoru, upozorava Mirko Matić, iz smjera Lučkog i Remetinca s Jadranskog se mosta trenutačno ne može skrenuti na Kajzericu zbog blokade na Remetinečkoj cesti, a kad se kružni tok završi, u kvart se neće moći ući bez prestrojavanja udesno ne jednom, već dvaput, što je izuzetno opasno. No, rješenja ipak ima jer, kad se svi radovi završe, kako neslužbeno doznajemo, za ulazak u Kajzericu i izlazak iz nje neće se ni morati koristiti rotor.

Rješenje je Riječka

– Vozači koji dolaze s Jadranske ceste koristit će Riječku kao ulaz u kvart i tako obići rotor – objašnjavaju nam na gradilištu kružnoga toka, a to je, ističe sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec, sasvim dobro rješenje, iako ne i savršeno.

– Problem je s Kajzericom to što je prometno izoliran kvart, a ograničavaju ga Sava i Avenija Dubrovnik. Za njegovu prometnu povezanost ne postoji idealno rješenje pa je i ovo bolje od trenutačne situacije. Spajanje na Riječku cestu barem će donekle pomoći s povezivanjem naselja s ostatkom grada – kaže Husinec.

No, ostaje pitanje kako će u Kajzericu ući oni koji dolaze iz smjera Remetinca. “Po starom” su to radili skretanjem desno s Jadranskog mosta u Remetinečku, a hoće li im sada jedina opcija biti izlazak na Aveniju Dubrovnik i skretanje lijevo u Cimermanovu ili će se izraditi neko bolje rješenje, pitali smo Grad, ali odgovor nismo dobili.

