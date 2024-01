Napadnuta vozačica ZET-a: Ostala sam 'paf', ne očekujete da će vas maloljetnice nabijati kao vreću

Nakon novog napada koji je zabilježen na djelatnike ZET-a, oglasila se sama vozačica koju su fizički ozlijedile dvije maloljetnice. One su, podsjetimo, vozačicu ZET-a ove nedjelje oko 19 sati bacile na pod te su je cipelarile, dok se ona nije branila jer se radilo o maloljetnicama. Radi se o vozačici Nađi koja već sedam godina radi u ZET-u, a za HRT je ispričala što se dogodilo te večeri. Kako je kazala, grupa maloljetnika je tijekom vožnje stvarala probleme, a nakon toga ju je i dvoje iz grupe i napalo.

- Nahrupe na mene jer sam otvorila vozački prostor da kažem putnicima da bus ne ide dalje. Nahrupe na mene, ruše me, cipelare. Ja sam mislila da idu u moj vozački prostor sjesti, strah me bilo što je njihova namjera. Tu je bilo naguravanja, cipelarenja, rukama, nogama, ja sam ostala paf jer su to maloljetnice od kojh ne očekujete da će vas netko naguravati i nabijati kao vreću - ispričala je.

- Mi vozači i mi smo ljudi. Puknut će nekome film, nemojte nas dovoditi u tu situaciju. Napravit ćemo nekontolirano jer i mi imamo svoje obitelji - dodala je.

ZET se u međuvremenu i oglasio o cijelom slučaju na upit Večernjeg lista. Potvrdili su da je do fizičkog napada na vozačicu autobusa linije 176 Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra, došlo u nedjelju, 14. siječnja, oko 19 sati, na autobusnom stajalištu „Sljemenska“ u Gornjoj Bistri. Očevid na mjestu događaja obavili su djelatnici policije, a iz ZET-a ne žele slučaj detaljnije komentirati jer policija službenim putem pokreću daljnji postupak, a riječ je i o maloljetnim osobama.

– Uprava ZET-a najoštrije osuđuje napad na djelatnicu i poziva nadležne institucije da poduzmu sve da se ovakvi napadi najstrože sankcioniraju te da djeluju na način da se spriječe eventualni budući napadi. Nažalost, naši su radnici vrlo često žrtve verbalnog ili fizičkog nasilja, te ZET ima nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom obliku nasilja– rekao je Marko Bogdanović, predsjednik Uprave gradskog prijevoznika.

