Na Sljeme stižu redari, radovi na žičari počinju 25. 1.

Sve je lijepo označeno, ali ti znakovi ne zanimaju baš velik broj ljudi. Parkira se na Sljemenu na obilježena parkirališna mjesta oko Tomislavova doma te ostalih planinarskih domova, ali i duž ceste kojom se silazi opet u grad te po prometnici koja vodi gotovo do samog Crvenog spusta.

Red gotovo da ne postoji, unatoč tome što su iz Parka prirode opetovano molili skijaše da na snijeg dolaze organizirano ili pak javnim prijevozom. Nešto drastičnije mjere za vikend koji slijedi zato je najavio Grad, koji je još jednom apelirao na Zagrepčane da “za odlazak na Sljeme koriste sredstva javnoga prijevoza, koja će u dane vikenda pojačano prometovati s obzirom na to da na Sljemenu nema dovoljan broj parkirališnih mjesta”.

– Nadolazećeg će vikenda prometni redari, zajedno s kolegama iz Zagrebparkinga, uklanjati nepropisno parkirana vozila kako bi omogućili nesmetan prolaz autobusima ZET-a – objasnili su iz Grada da više nema šale. Podsjetimo, jedan od većih problema na vrhu Medvednice jest upravo parkiranje jer na cijelom Sljemenu nema ni stotinjak mjesta, pa se staje gdje god se uspije. Često to rezultira činjenicom da jednosmjernom cestom, koja vodi do Sljemena i s njega ne može proći autobus ZET-a, s putnicima koji su, pri odlasku na planinu, svoja vozila ipak odlučili ostaviti kod kuće.

Baš zbog te gužve u Parku prirode razmišlja se i o naplati ulaza vozilima, oko čega će daljnje rasprave najvjerojatnije biti tek nakon što se napravi žičara jer tada Zagrepčani više neće imati izgovor za dolazak na Sljeme automobilima.

Što se same žičare tiče, gradonačelnik Milan Bandić najavio je kako će radovi “početi 25. siječnja”, a za tu priliku uči i upravljati bagerom kako bi upravo on bio taj koji će napraviti prvi građevinski potez na trasi koja će voditi sve do vrha Medvednice.

