Na samoborskom autobusnom kolodvoru otvorena izložba koja spaja prirodu i umjetnost

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije otvorila je izložbu slika pod nazivom "U čarobnom svijetu leptira" koja se može razgledati na Autobusnom kolodvoru u Samoboru. Ova jedinstvena izložba slavi čaroliju leptira, njihov graciozni let, simboliku slobode i transformacije te njihovu ključnu ulogu u očuvanju prirode, a rezultat je dviju likovnih kolonija održanih 2023. u šumi Žutici te na jezeru Bobovica u Samoboru. Na kolonijama je sudjelovalo 25 akademskih i amaterskih umjetnika koji su stvorili 38 umjetničkih djela u raznim tehnikama, inspirirani ljepotom leptira.

– Kroz 38 umjetničkih djela želimo posjetiteljima približiti ljepotu leptira, ali i istaknuti važnost njihove zaštite. Njihova prisutnost često je znak zdravog i uravnoteženog okoliša, dok njihov nestanak upozorava na narušene prirodne procese. Čovjeku su leptiri iznimno korisni kao oprašivači. Travnjaci, livade i šumski rubovi, šikare, vrtovi i cvjetnjaci su staništa gdje susrećemo najveći broj leptira. Javna ustanova posljednje je četiri godine provodila intenzivna faunistička istraživanja kojima je utvrdila više od 1100 različitih vrsta leptira. To je jako puno za samo jedan manji dio Hrvatske jer je generalno u Hrvatskoj opisano oko 3200 vrsta leptira – istaknula je Tatjana Masten Milek, ravnateljica ustanove te najavila daljnja istraživanja bioraznolikosti na području Zagrebačke županije.

Izložbu je postavila viša kustosica Samoborskog muzeja, povjesničarka umjetnosti Gordana Remussini, koja je na otvorenju naglasila kako svaki rad s ove izložbe odražava kreativnu slobodu umjetnika, strast prema prirodi i posvećenost detaljima, stvarajući skladnu cjelinu. – Sve ih povezuje tema leptira, ali ako samo malo bolje pogledamo izložene slike vidjet ćemo da je svaki umjetnički prikaz malo drugačiji. Jedni su se fokusirali na strukturu i boju leptirovih krila, drugi su ih prikazivali u njihovom eko sustavu s elementima vode i grmlja, dok su ih treći, pak, prikazali u simbiozi s izvorima njihove hrane, a to su cvjetne livade. I stilovi prikazivanja leptira na izloženim slikama su različiti, od realističkih do impresionističkih, ali ova izložba donosi i sliku leptira u povijesti likovnosti – navela je Remussini. Objasnila je i da je uvijek bio nada, ali mu je najdublje značenje ostala transformacija jer iz jednog ružnog oblika postaje jedan od najljepših kukaca. – To nam je svima i poruka da ne zaboravimo da sve nas čeka duboka transformacija kako bismo stvorili ljepše društvo za buduće generacije – zaključila je.

Izložbu je otvorila pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo u Zagrebačkoj županiji, Jadranka Dujić Frlan, koja je pohvalila izložbu kao primjer uspješnog povezivanja zaštite prirode i umjetničkog izričaja na koju su bili pozvani umjetnici Zagrebačke županije da svojim likovnim djelima svima prikažu raznolikost svijeta leptira te tako pridonesu razvijanju svijesti o potrebi njegove održivosti. Otvorenje izložbe izazvalo je velik interes, pa su među mnogobrojnim posjetiteljima bili i pročelnik županijskog upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Ivica Horvatinović, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Stjepan Esih, upravitelj Šumarije Samobor Krešimir Gjurkin te direktor tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije Tomislav Masten.

Posebnu čar otvorenju dala je i glazbena izvedba Marije Tominić, koju je na klavijaturama pratio njezin sin Jan. Njihova izvedba stvorila je nezaboravnu atmosferu i dodatno obogatila ovo umjetničko iskustvo. Autobusni kolodvor odabran je kao lokacija izložbe kako bi umjetnost bila dostupna svima, ne samo ljubiteljima galerijskih prostora, već i putnicima i prolaznicima koji na trenutak mogu zastati i uživati u prikazu prirodnih ljepota. Ovi prekrasni radovi, puni boja, detalja i proljetnog duha, izloženi su do kraja proljeća.