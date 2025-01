U Lisinski stiže nesvakidašnja kombinacija oboe i gitare na putu od baroka, preko Kine do bossa nove

U okviru ciklusa Glazbeni umjetnici Zagrebu 2024./2025., čiji je cilj predstaviti najbolje hrvatske glazbenike i visoko profilirane glazbene programe, a koje organizira Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski u utorak će, s početkom u 20 sati, zasvirati oboist Zoltán Hornyanszky i gitarist István Römer.

– Zoltán Hornyanszky, prvi oboist Zagrebačke filharmonije te član nekoliko uglednih inozemnih ansambala i gitarist István Römer, izvođač̌ i profesor ovjenčan nizom nagrada u svojoj iznimno bogatoj karijeri, nude nesvakidašnji spoj gitare i oboe koji ćemo slušati u vrlo raznovrsnom programu, u nas, rijetko izvođenih skladatelja – najavila je Jelena Knešaurek Carić, voditeljica ureda Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Na njihovom se repertoaru nalaze, pored skladbi baroknih i klasičnih skladatelja izvorno pisanih za neki melodijski instrument i gitaru, i izvorna djela za obou i gitaru iz razdoblja romantizma te suvremena hrvatska te mađarska djela. Tako će dvojica glazbenika u u utorak izvesti djela Demillaca, Molinoa, Costea, Ivanovića, Abreua, Kovátsa, Knešaurka, Paraća, Martina i Pujola.

– Publika će ovim koncertom moći upoznati različita lica oboe kroz repertoar kojim putujemo različitim stilovima i područjima, od baroka, preko Kine do bossa nove – poručio je Zoltán Hornyanszky ususret koncertu. Duo Hornyanszky – Römer osnovan je 2019., a njihova suradnja započela je turnejom u Kini, gdje su tijekom 2019. održali pet koncerata od istoka do zapada te zemlje. Povodom turneje, skladatelj Ante Knešaurek napisao je i djelo inspirirano kineskom tradicionalnom glazbom koju ćemo imati prilike čuti i na ovom koncertu. Uz nastupe u komornim sastavima s Istvánom Römerom, Zoltán Hornyanszky je od 2003. prvi oboist Zagrebačke filharmonije. Studirao je obou i dirigiranje u Beču, usavršavao se kod renomiranih glazbenika u Austriji, Italiji, Francuskoj i Portugalu. Bio je član nekoliko bečkih orkestara, djelovao u Portugalu, nastupao je diljem Europe i SAD-a. István Römer član je Zagrebačkog gitarskog trija od njegovog osnutka do 2020. Studirao je gitaru u Grazu i u Zagrebu, nastupao diljem Europe, Južne Amerike i Azije te objavio je 12 diskografskih izdanja, a dobitnik je više međunarodnih priznanja, te hrvatskih nagrada "Milka Trnina", "Ivo Maček", "Vladimir Nazor" te nekoliko nagrada "Porin".

Ulaznice za koncert dostupne su putem web stranice KD Lisinski i na blagajni dvorane, po cijeni od 10 eura. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, vodeća strukovna udruga akademskih glazbenika izvođača u Hrvatskoj, ciklus Glazbeni umjetnici Zagrebu organizira nastavljajući višedesetljetnu tradiciju vrhunskih solističkih i komornih koncerata. Cilj je predstaviti najbolje hrvatske glazbenike i visoko profilirane glazbene programe građanima i posjetiteljima Zagreba. Projekt pruža jedinstvenu priliku glazbenicima da se publici predstave u najzahtjevnijim solističkim i komornim izvedbama, birajući repertoar prema vlastitom izboru. Ciklus je od početnih šest koncerata proširen na devet cjelovečernjih nastupa, a u sezoni 2025/2026. planirano je čak deset koncerata.