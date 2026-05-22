Ragbi klub Zagreb će na Rudešu ugostit će više od 330 mladih ragbijaša iz 6 država na "Maslačku"

Dolazećeg vikenda Zagreb postaje regionalno središte dječjeg i mladog ragbija. U subotu, 23. svibnja 2026. godine, na terenima Ragbi centra Rudeš održat će se jubilarni, 3. Međunarodni ragbi turnir "Maslačak" u organizaciji Ragbi kluba Zagreb. Iako se radi o tek trećem izdanju, ovaj sportski spektakl koji je klub pokrenuo već je poprimio tradicionalni karakter i dobio posebnu simboliku za metropolu. Naime, Ragbi klub Zagreb ovaj turnir organizira uvijek vikend prije Dana Grada Zagreba (31. svibnja), cementirajući "Maslačak" kao stalni rođendanski poklon klubu i gradu od njegovih najmlađih sportaša. Kako bi se izbjeglo preklapanje s Danom državnosti i produženim vikendima, termin je trajno definiran – tako će se "Maslačak" i iduće, 2027. godine održati 22. svibnja, nastavljajući nizati sportske darove svom gradu svakog svibnja.

Ono što je klub pokrenuo s jasnom vizijom, u svom trećem izdanju doživljava nevjerojatan procvat. Ljestvica je podignuta iznimno visoko: u čast rođendana Grada na Rudešu se očekuje preko 300 malih ragbijaša i ragbijašica iz čak šest europskih država. Uz domaće snage iz Hrvatske (RK Zagreb, RK Sinj, RK Lokomotiva, RK Dubrovnik, HARK Mladost, RK Nada), na teren izlaze gosti iz Mađarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovenije te nacionalna selekcija Bugarske.

U vremenu kada se pred djecu u sportu prerano stavlja pritisak imperativa pobjede, "Maslačak" ponosno stoji ideja istinskog smisla sporta. Na ovom turniru nema službenog poretka. Nema proglašenja pobjednika. Nema zlatnih i srebrnih medalja.

Osnovna ideja turnira, koju Ragbi klub Zagreb od početka zagovara, jest da djeca uživaju u igri, druženju i stvaranju međunarodnih prijateljstava, potpuno rasterećena od rezultata. Ragbi je sport koji u svojoj srži slavi inkluziju – u njemu ima mjesta za svakoga, bez obzira na fizičku konstituciju, brzinu ili predznanje. "Maslačak" gura i snažnu priču o ravnopravnosti, pa tako djevojčice i dječaci igraju zajedno u mješovitim ekipama sve do navršene 14. godine života, učeći se međusobnom poštovanju i uvažavanju od malih nogu.

Tri posebne sportske poslastice

Iako je glavni dio turnira tradicionalno rezerviran za bezbrižnu igru najmlađih uzrasta (U8, U10 i U12), ovogodišnji program donosi i tri velika noviteta koji pokazuju nevjerojatan uzlet turnira:

1. U16 International: Međunarodna poslastica u kojoj će snage odmjeriti ženska selekcija Zagrebačke regije protiv ženske U16 reprezentacije Bugarske.

2. U14 Turnir za djevojke: Poseban, izdvojeni turnir posvećen isključivo mladim nadama ženskog ragbija.

3. Povijesno školsko natjecanje u Touch ragbiju: Po prvi put, u beskontaktnom (touch) ragbiju snage će odmjeriti osnovne škole iz Zagreba i Dubrovnika, pokazujući kako ovaj sport ulazi u školske klupe.

Vizija koja brzo raste

"Ponosni smo što 'Maslačak' u svom tek trećem izdanju slavi u ovakvom sjaju. Ono što smo u klubu pokrenuli s ciljem da djeci vratimo čistu radost ragbija, u kratkom je roku postalo prepoznato u cijeloj regiji. Za nas je ovaj turnir naš tradicionalni poklon Zagrebu ususret Danu grada. Ponosno nosimo ime ovog grada i želimo mu svake godine za rođendan pokloniti najljepšu moguću sportsku razglednicu ispunjenu mladošću, fair-playem i međunarodnim prijateljstvom," poručuju iz Uprave Ragbi kluba Zagreb.

Cjelodnevni program na Rudešu počinje u 11:00 sati i trajat će sve do 18:30 sati. Organizatori pozivaju sve građane, obitelji s djecom i ljubitelje sporta da posjete Ragbi centar Rudeš, uveličaju ovu uvertiru u proslavu Dana grada i osjete čistu, neiskvarenu radost sporta. Ulaz na turnir je besplatan.