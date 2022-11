Moraju riješiti dokle će ići Šetalište Ankice Lepej

Gajničani bi uskoro uz Park 101. brigade mogli hodati Šetalištem Ankice Lepej, ali još nije sigurno hoće li njime stići i do poslovnice banke u kojoj je radila ili će se protezati samo do Trga grada Passignano sul Trasimeno. Mjesni odbor Gajnice, podsjetimo, predložio je Vijeću četvrti Podused – Vrapče da se po Ankici Lepej nazove staza koja ide od raskrižja Čileanske i Ulice kerestinečkih žrtava do Sigetja, što je u listopadu podržao skupštinski Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova, no ta točka nije uvrštena na dnevni red prošlotjedne sjednice zagrebačkog parlamenta jer se, kako doznajemo, pojavio problem oko lokacije.

– Ured za katastar ima posebna pravila za imenovanja bezimenih površina koje se križaju s onima što već nose neki naziv pa je u ovome slučaju problem presijecanje šetališta s Trgom grada Passignano sul Trasimeno. No, nadam se da ćemo uskoro naći adekvatno rješenje – objašnjava predsjednica odbora Rada Borić.

Ankica Lepej upravo je u Gajnicama provela veći dio života, što je bio i jedan od motiva za prijedlog da se po njoj nazove šetalište.

– Ne bude li prolazilo uz banku, to će donekle umanjiti simboliku imenovanja, no drago nam je što je skupštinski Odbor za imenovanja jednoglasno podržao zaključak kako bi se Ankici Lepej odala počast – ističe Ljiljana Kahlina, predsjednica Mjesnog odbora Gajnice.