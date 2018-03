'Raskidamo ugovor s HNS-om vezano za Svetice, definira se novi projekt'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je danas na aktualnom satu sjednice zagrebačke Gradske skupštine da je u tijeku raskid ugovora s HNS-om o Sportsko-rekreacijskom centru Svetice te da se radi na definiranju novog projekta.

Gradonačelnikov je to odgovor na upit SDP-ovog zastupnika Mateja Mišića provodi li Zagreb kontrolu nad radovima i postoje li uopće radovi na Sveticama te zašto Grad nije raskinuo ugovor ili zatražio ispunjenje ugovora s obzirom na kršenje rokova više od godinu dana za izgradnju prve faze.

"U tijeku je raskid ugovora s HNS-om i definiranje novog projekta. Imali smo najbolju namjeru da tamo napravimo nogometni kamp. Gospoda nisu zatvorila financijsku konstrukciju. Nisam ja kriv zbog toga", dodao je Bandić.

Zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) postavio je gradonačelniku pitanje vezano za pet žalbi dviju tvrtki na javnu nabavu kanti i spremnika Zagrebačkog holdinga. Prema navodima te dvije tvrtke, u drugi krug postupka javne nabave naknadno je ubačena tvrtka Gradatin.

Tomašević je pritom naveo da su direktor tvrtke Gradatin i bivši direktor Čistoće optuženi radi namještanja javne nabave za opremu za otpad. "Dobro vam je poznata afera Agram budući da imate i sami potvrđenih sedam od deset točaka optužnice. Kako je to moguće i kada će to stati već jednom?", pitao je gradonačelnika.

Bandić je najavio da će vezano za žalbe dobiti pisani odgovor te je prozvao Tomaševića da prejudicira sudske postupke.

"Tko vam je dao pravo da s ove govornice prozivate ljude, a niste pogledali natječajnu dokumentaciju? Kako možete sipati s ove govornice pamflete na račun ljudi koji rade korektno i pošteno svoj posao. Prejudicirate sudske postupke. Imate li imunitet za to?, pitao ga je gradonačelnik.

Bandić: Mirno spavam, istina je spora, ali dostižna

"By the way, za jedno od tih navodno inkriminiranih djela ja sam naručio tonu otpada za 580 kuna, a oni koji su pomogli da se to meni dogodi su plaćali 2100 kuna, na čelu s bivšim ravnateljem policije. Dok me nije bilo, moja zamjenica je platila 25 posto više. O tome ne govorite, samo na Bandića se baca blato. Ako je netko napravio propust, istine će nas stići. Mirno spavam, istina je spora, ali dostižna. Neka svatko radi svoj posao", poručio je.

Predsjednik skupštine Andrija Mikulić nije Tomaševiću ponovno dao riječ za govornicom jer je dignuo krivi karton. Mikulić mu je izrekao opomenu s oduzimanjem riječi nakon što Tomašević nije htio otići s govornice.

"Nakon vrijeđanja na koje niste upozorili gradonačelnika, imam pravo na odgovor. Primjenjujete kad vam paše pravila. Imam pravo govoriti", kazao je Tomašević. Cijela priča kulminirala je Tomaševićevim izbacivanjem iz dvorane.

Sjednica je počela dugotrajnom raspravom o dnevnom redu i opravdanosti hitnosti postupka odluke o razrješenju članova vijeća Kazališnog vijeća ZKM-a Kostadinke Velkovske, Gorana Sergeja Pristaše i Borisa Babića, a što su zastupnici na kraju prihvatili da uđe u dnevni red sjednice.

Velkovska je dostavila podnesak kojim je zamolila razrješenje dužnosti članice Vijeća, a Klub gradskih zastupnika "Bandić Milan 365 -Stranka rada i solidarnosti", "Zelene liste" i "Narodne stranke -Reformisti" predložio je da se Goran Pristaš i Boris Babić razriješe dužnosti člana Kazališnog vijeća te da se u Vijeće imenuju Ljiljana Štokalo, dipl. glumica, Marija Sekelez, akademska glumica i dr.sc. Ivica Prlender.

Zastupnici Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) i Anka Mrak-Taritaš (Glas) ocijenili su se da je takva odluka presedan.

"Čemu predlagati članove vijeća iz redova opozicije, ako ih se može maknuti u maniri apsolutističkih monarha?", upitao je Tomašević. Zastupnici, kazao je, nisu dobili niti jedan pravni temelj za opravdanost hitnosti postupka te odluke te zašto ih se razrješuje.

Mrak-Taritaš je pak ocijenila da se očito netko nekome ne sviđa i da se ovdje radi s aspekta moći i samovolje. Smatra i kako nema suvislog razloga da ih se razriješi, osim što, kazala je, nisu glasali kako se očekivalo.

"Nije riječ o bahatosti i moći, već je riječ o tome da ljudi koji nemaju odgovornost za ovaj grad, žele odlučivati o odgovornosti", ustvrdio je gradonačelnik.

SDP-ov zastupnik Matej Mišić poručio je da ne može biti gradonačelnik netko tko vrijeđa zastupnike i misli da je dnevni red njegovo privatno vlasništvo.

