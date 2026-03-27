Mećava na Sljemenu, zatvorena cesta: Dio Medvednice bez struje, ljudi bez grijanja

Zbog teških uvjeta zatvorena je Sljemenska cesta, a veliki dio Medvednice ostao je bez električne energije. Zbog mećave je dio ljudi ostao odsječen, bez grijanja i osnovnih uvjeta za boravak. Očekuju se intervencije vatrogasaca, zimskih službi i HEP-a kako bi se sanirale posljedice nevremena i omogućio pristup najugroženijim područjima, javlja HRT.

Oborina će u Zagrebu biti još tijekom dana, no one bi prema večeri trebale posustajati. - Na Sljemenu se snježni pokrivač još može podebljati. Jutros je bilo oko 30 centimetara snijega, a može biti još desetak. U gradu će biti još kiše i susnježice, ali vjetar je najveća ugroza. Sutra bi moglo biti uglavnom suho, a u nedjelju na zagrebačkom području koja kap kiše. Smirivanje, što se oborina tiče, ide sigurno danas - kazala je Dunja Plačko-Vršnak za Večernji list.