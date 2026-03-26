VANDALSKI ČIN

Sramota u Sopnici: Maskirani muškarac oskvrnuo Gospin kip, po autima crtao kukaste križeve

Župa B.D. Marije Anđeoske
Autor
Gabrijela Krešić
26.03.2026.
u 10:56

Gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije i sopnički župnik fra Marinko Baotić potvrdio je da je incident prijavljen policiji

U dvorištu župe Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici dogodio se vandalski čin u kojem je nepoznati počinitelj oskvrnuo kip Blažene Djevice Marije i išarao župne automobile fašističkim simbolima. Incident se dogodio u srijedu iza 2.30 sati, a slučaj je prijavljen policiji. Kako su izvijestili iz župe, vandal je crnim sprejem oštetio zavjetni kip akademskog kipara Ante Jurkića, postavljen 2019. godine na trgu ispred crkve. Na parkiralištu je potom ispisao kukasti križ i ustaško slovo “U” na jednom župnom automobilu, dok je drugi također oštećen sprejem.

Gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije i sopnički župnik fra Marinko Baotić potvrdio je da je incident prijavljen policiji. Na snimkama videonadzora vidi se maskirani muškarac kako se u ranim jutarnjim satima kreće dvorištem samostana, dolazi od smjera kipa prema parkiranim vozilima te ih potom oštećuje. – Žalosti nas ovaj čin vandalizma i skvrnavljenja kipa Blažene Djevice Marije ispred crkve u noći kada je nastupila svetkovina Blagovijesti. Očita je zla namjera i svetogrdni karakter ovog čina u kojem se vrijeđaju svetinje i vjerski osjećaji. Nadamo se da će i počinitelj ovog gnjusnog čina naći svoj put do Boga jer je ljepota života u konstruktivnim činima, a ne u destrukciji i vrijeđanju – poručio je fra Marinko Baotić.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
11:40 26.03.2026.

To svi znaju i policika osim medija da kukaste krizeve i antisrpske grafite crtaju Moramovci i ekstremna ljevica.

Avatar R2D2
R2D2
11:34 26.03.2026.

Neki "hrabri" simpstizer ili član lažemovaca i duginih boja i ostalih čudnovatih kljunaša.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

