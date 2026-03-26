Vozio u krivom smjeru s 2.61 promila u krvi. Naravno da ćete pogoditi što se onda dogodilo

Nesavjesni 46-godišnji vozač je u Velikoj Gorici, 24. ožujka oko 13.35 sati, u jednosmjernoj ulici naletio na 61-godišnju vozačicu, priopćili su danas iz Policijske uprave zagrebačka. Kako su izvijestili, vozač je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka i kretao se jednosmjernom Zagrebačkom ulicom u smjeru sjeverozapada.

Na raskrižju s Ulicom kralja Petra Svačića naletio je na automobil kojim je upravljala 61-godišnjakinja koja je u trenutku nesreće stajala ispred njega jer je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Obavljenim očevidom policijski službenici utvrdili su da je vozač za vrijeme upravljanja vozilom imao 2,61 promila alkohola u organizmu.

U prometnoj nesreći 61-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, izvijestili su iz PU zagrebačka. Vozač je uhićen i doveden na nadležni općinski prekršajni sud, a policija je predložila da se neodgovornog vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 1.710 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.