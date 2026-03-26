TRAJE VEĆ SKORO GODINU DANA

Petlja kod Držićeve u Zagrebu napokon pri kraju, imamo datum otvorenja!

Zagreb: Radovi na obnovi treće razine petlje
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.03.2026.
u 10:56

Od travnja ide ugradnja hidroizolacije, nakon toga asfaltiranje i ostalo što ljudi mogu izvana vidjeti. Stupovi su sanirani. Sad je to samo bijeli beton, sivi

Zastupnicu Suzanu Dobrić na aktualnom satu Gradske skupštine zanimalo je u kojoj je fazi temeljita obnova 3. razine Petlje na Držićevoj, koji traju već gotovo godinu dana. Vijadukt je, podsjetimo, u izuzetno lošem stanju, te se obavljaju radovi na njegovoj sanaciji koje provodi tvrtka Spegra. 

– Radovi su počeli prošle godine u šestom mjesecu, 23. lipnja, i izvode se na objektu koji nije kvalitetno saniran dulje vremena. Taj vijadukt ima pet točaka koje sad saniramo. Armiranobetonska konstrukcija, kad je izgrađena, trebala aje "živjeti" 80-100 godina, ali to više nije aktualno i zato se svi nadvožnjaci moraju redovito pregledati. Pazimo na sve te male pomake koji povećavaju razinu oštećenja. Radovi idu u solidnom tijeku, prema normalnom planu, 27.5 bi mi pustili promet po gornjoj razini nadvožnjaka, a onda nastavili s ostalim radovima. Od travnja ide ugradnja hidroizolacije, nakon toga asfaltiranje i ostalo što ljudi mogu izvana vidjeti. Stupovi su sanirani. Sad je to samo bijeli beton, sivi. – odgovornik je zamjenik pročelnika iz Ureda za promet Marko Velzek. 

Avatar R2D2
R2D2
11:36 26.03.2026.

Kaj je sa Schlosserovim? Skoro su dvostruko prekoračili rok.

Avatar R2D2
R2D2
11:35 26.03.2026.

Koliko se kasni?

