U ČETVRTAK

Tomašević otkrio zašto se podvožnjak kod Vjesnika zatvara baš sada: 'Namjerno smo odabrali ovaj termin'

Zagreb: Nakon pet mjeseci u promet pušten podvožnjak kod Vjesnika
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
02.06.2026.
u 11:54

Podvožnjak neće funkcionirati i to će zasigurno otežati promet, posebno u smjeru zapad–istok. Promet će se odvijati obilaznim pravcima i zato molimo građane za strpljenje tijekom ta četiri dana – rekao je

Podvožnjak kod Vjesnika ponovno će privremeno biti zatvoren za promet zbog završnih radova na uklanjanju vjesnikovog nebodera, potvrdio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovitoj konferenciji za medije nakon predstavljanja ovogodišnjeg Zagreb Classica. Odgovarajući na novinarsko pitanje o novom zatvaranju prometnice, Tomašević se osvrnuo na raniju konferenciju potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Branka Bačića, koji je izvijestio da se privodi kraju treća faza uklanjanja nebodera Vjesnik.

– Potpredsjednik Vlade Bačić danas je rekao da su u završetku treće faze rušenja Vjesnikova nebodera. Radovi koji slijede osjetljivi su i mogu ugroziti sigurnost svih koji bi se u tom trenutku kretali podvožnjakom, zbog čega je nužno njegovo privremeno zatvaranje – rekao je Tomašević. Kako je pojasnio, podvožnjak će za promet biti zatvoren od četvrtka 4. lipnja u 6 sati ujutro pa sve do nedjelje 7. lipnja u 20 sati.– Podvožnjak će biti zatvoren četiri dana, od četvrtka ujutro do nedjelje navečer. To je razdoblje koje je procijenjeno kao nužno kako bi se radovi mogli sigurno izvesti – kazao je gradonačelnik.

Istaknuo je kako termin nije odabran slučajno, već upravo zbog produženog vikenda koji slijedi.– Zašto baš taj vikend? Zato što je četvrtak blagdan, a vjerujemo da će mnogi građani spojiti i petak te otputovati ili raditi od kuće. Očekujemo da će promet tada biti osjetno manji nego tijekom uobičajenog radnog tjedna pa će i posljedice zatvaranja biti manje nego da se radovi izvode nekog drugog datuma – objasnio je.

Ipak, upozorio je da će se zatvaranje osjetiti na prometu u širem središtu grada, osobito za vozače koji svakodnevno koriste taj pravac. – Podvožnjak neće funkcionirati i to će zasigurno otežati promet, posebno u smjeru zapad–istok. Promet će se odvijati obilaznim pravcima i zato molimo građane za strpljenje tijekom ta četiri dana – rekao je. Naglasio je kako bi ovo trebalo biti posljednje zatvaranje povezano s radovima na uklanjanju nebodera. – Potrebno je još odraditi ta četiri dana. Nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka i vjerujem da ćemo taj dio priče konačno privesti kraju – poručio je Tomašević.

DP
Drug Pajdaš
12:18 02.06.2026.

Promet će se odvijati obilaznim pravcima koji postoje samo u njegovoj glavi, hahah.

