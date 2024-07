Ljetno izdanje Fuliranja: Pod palmu stižu "Plata o' zlata", kroasani sa sladoledom i "Cvrčak"

Uživa se u hladovini ispod palme, osvježavajućim kroasanima punjenima sladoledom i šarenim koktelima koji nose nazive prema nekoć slavnim odmaralištima, i to na Strossmayerovu trgu, gdje se smjestilo ljetno izdanje Fuliranja. Dobro poznata ekipa iz agencije Kokoš ili jaje, koja organizira festival morskoga ugođaja usred metropole, pobrinula se i da nitko ne ostane gladan pa se tako mirisi popularnih delicija poput burgera, rižota i tjestenine iz koluta sira šire iz pet kućica.

Korejska piletina i Jankovićevi burgeri

U jednoj od njih, prema recepturi chefa Mate Jankovića, rade se tako smash burgeri u tri varijante, a najbolje ide, kažu, Bacon cheese, u kojemu okus juneće pljeskavice dopunjuju cheddar, umak, salata, ljubičasti luk i panceta, a stoji 8,50 eura. Po istoj cijeni nudi se i pikantna varijanta s ljutom majonezom, rikulom, relishom od paprike, prženim lukom i tostiranim bučinim sjemenkama, a dodate li 4,50 eura, uživati možete i u krumpirićima prelivenima umakom s češnjakom i dodatkom parmezana i vlasca.

Smjestila se na Fuliranje Summer Sunsetu i kućica "Sushi & poke by Soho", čiji će jelovnik oduševiti i vegetarijance, koji se mogu počastiti, primjerice, Ebi originalom, odnosno rižom, kozicama u tempuri, mangom, avokadom, majonezom, unagi umakom, tosagom, sojom i đumbirom u nori algama. Porcija stoji 8,50 eura, a za 50 centi manje guštati možete i u njihovu novitetu, Chicken sohorritu, koji se također radi od riže rolane u nori algama s dodatkom hrskave piletine, edamame, kikirikija, meda, crvenog kupusa i špinata. Zasladiti se, ali i osvježiti, ondje možete popularnom japanskom slasticom, mochi sladoledom, nude se varijante s marakujom, pistacijom, čokoladom i kokosom, a komad stoji 1,50 eura.

Egzotični specijaliteti spremaju se i u kućici "Tuk Tuk express", primjerice Korean fried chicken, odnosno hrskava piletina u umaku od domaćeg slatko-ljutog umaka, koja stoji sedam eura. Dodate li euro, uživati možete i u zdjelici jasmin riže s dodatkom piletine okupane u chilli medu te nasjeckanog zelenog luka, a za osvježenje nude šarene limunade. U izboru su Blue lagoon, crvena s okusom maline i žuta s mangom, a stoje četiri eura.

Crni rižoto s raguom od jadranske sipe adut je pak kućice "OuiChef on Wheels". Porcija stoji 12 eura, a tajna je, kaže chef Vedran Stojanac, u dobroj riži, ali i temeljcu kojemu doprinose i kumice s placa na Kvatriću.

– Gospođe cijeli tjedan skupljaju ljuske kozica, škampi i grancigula, a koristimo i kosti riba poput oslića i patarača. Osim toga, u ponudi je i popularna tjestenina iz koluta sira s umakom od pecorina, a za slatkoljupce tu su i dnevni deserti kao što su tiramisu, panna cotta i souffle od pistacije, koji se izmjenjuju svaka dva dana – nabraja Stojanac. Najpopularnija je, dodaje, "Plata o' zlata", a izdvojite li 14 eura, guštat ćete u ručno rezanom drniškom pršutu, domaćoj kobasici, panceti, zrelim sirevima te sourdough focaccii.

Prvi put u metropoli posjetitelji imaju prilike kušati i kroasane punjene sladoledom, a po cijeni od osam eura na Strossmayerovu se trgu nude u kućici "Ice crone".

– Riječ je o kombinaciji hrskavog toplog kroasana, sladoleda, umaka i preljeva po želji, a u ponudi su četiri verzije. Ljetni je hit Pistachio dream, odnosno kroasan punjen kremom i sladoledom od vanilije s preljevom i komadićima orašastog ploda – kaže voditelj Igor Misirača. Na jelovniku su i okusi jagode te kombinacija lješnjaka i karamele, ali i čokoladna bomba s Nutellom i komadima mljevenih lješnjaka.

A što je u osvježavajućim mješavinama?

Osvježenje u obliku šarenih koktela koji su nazive dobili prema nekoć najpopularnijim odmaralištima na Jadranu nudi pak vesela ekipa iz Landsky bara. Pelinkovac, Paragon vetiver, sok od limuna, Barekstain absinth i Three cents pink grapefruit soda koriste se tako za izradu "Cvrčka", koji je ime dobio prema popularnom hostelu u Dugoj Uvali. Stoji devet eura, a po istoj cijeni kušati možete i koktel "Veli Jože", kako se zvalo savudrijsko odmaralište, koji se radi od Bacardi ruma, miješanog bobičastog voća i soka od limuna. Klasičare će pak oduševiti ponuda centralnog bara, gdje se, među ostalima, miksaju već dobro znani Mojito, Hugo, Tom Collins, Maraschino kiss te Corona sunrise i sunset.

Za podizanje atmosfere već tradicionalno zadužen je DJ Ozren Kanceljak, kojemu će se za pultom svakog dana od 19 do 23 sata pridružiti i kolege Stanko Bondža, Jazzozo, Tom Black i Bocca. Festival do nedjelje, kada završava, možete posjetiti od podneva do ponoći.